GfK представила итоги I кв. 2017 на рынке бытовой техники и электроники в России

Исследовательская компания GfK подвела итоги 1 квартала 2017 года на рынке бытовой техники и электроники в России. В марте рынок вернулся к росту: по данным GfK, сразу на 7% (в шт.) по сравнению с годом ранее. Кроме этого, впервые с 2014 года Индекс потребительских настроений в России достиг позитивной зоны. Исследовательская компания GfK изучила, за счет чего потребительские настроения начинают конвертироваться в продажи.

Восстановление спроса на рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России до сих пор шло неустойчиво. В целом по итогам первого квартала 2017 года оборот рынка бытовой техники и электроники в России оказался меньше прошлогоднего на 1% в рублях. Однако при этом спрос на технику вырос на 2% (в шт.).

Если смотреть динамику спроса по месяцам, то видно как неровно идет восстановление рынка. В январе спрос сохранял стабильность на фоне снижения оборотов в рублях (на 5% по сравнению с годом ранее). В феврале спрос незначительно снизился при сохранении оборотов в рублях. Зато март был успешным, с ростом сразу 7% в штуках и 5% в рублях по сравнению с прошлым годом.

Наиболее успешным, как и в 2016 году, оказался сектор телеком: +9% в руб. по итогам 1 квартала 2017 года (см. Таб.2). В малой бытовой технике наблюдается рост оборотов на 3%. На фоне значительного сокращения оборота, сектор Фототехника трансформируется в специализированный сегмент.

В текущих условиях восстановление рынка БТиЭ будет идти не только за счет потребительского оптимизма, но и за счет новых моделей и инноваций, которые способны значительно улучшить потребительский опыт.

Так, по итогам 2016 года эксперты GfK зарегистрировали рост премиум сегмента, который был богат на новинки, а в 1 квартале 2017 года тренд распространился и на средний и верхний средний ценовые сегменты, где также были представлены новые предложения.

В секторе ТВ/Аудио рост продаж наблюдается в таких сегментах, как Portable, Multiroom, 4K, HDR. В Телекоме активно покупали водонепроницаемые устройства и росли продажи устройств с функциями 4G, с защитой доступа по отпечаткам пальцев, с селфи-камерами >8MP и другими инновационными функциями. В видео-сегменте потребители «на ура» приняли экшен-камеры и камеры виртуальной реальности (с углом обзора 360). В компьютерной технике наблюдался рост продаж игровых моделей экранов и ноутбуков, а также cloud books & VR.

При том, что фоторынок продолжает сужаться, спрос здесь движется в сторону профессионального, премиум (от 65 тысяч рублей) и люкс сегментов. В 1-ом квартале 2017 оборот рынка (без учета карт памяти) снизился на 28% и на 41% в штуках по сравнению с 1 кв. 2016. Средний «ценник» при этом увеличился на 23%.

При очевидном интересе россиян к инновационным моделям, в некоторых сегментах сохранялся стабильный спрос на базовые модели техники с набором основных функций, к примеру в ТВ/Аудио и компьютерной технике.

«Россияне технопозитивны и ревниво следят за выходом технологий последнего поколения, которые значительно улучшают потребительский опыт и открывают новые возможности для того, чтобы делиться своим опытом с другими. Но в то же время наш покупатель отдает должное и базовым, простым моделям», - сказала Лидия Кичкильдеева, руководитель телеком-сектора компании GfK Rus.

Ожидается, что с учетом позитивных потребительских настроений и при продолжении текущих трендов рынок БТиЭ в России может по итогам 2017 года вырасти на 4% в рублях.