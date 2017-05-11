Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения

Dell EMC представила на форуме Dell EMC World в Лас-Вегасе линейку серверов PowerEdge 14 поколения, призванных помочь заказчикам осуществить трансформацию ИТ. Новейшие серверы из линейки Dell EMC PowerEdge образуют безопасную и масштабируемую вычислительную платформу, которая идеально подходит в качестве основы для реализации облачной модели, средств аналитики или программно-определяемого ЦОД. Новые серверы содержат инновационные технологии в трех ключевых областях:

Масштабируемая бизнес-архитектура оптимизирует центры обработки данных для поддержки разнообразных новых и будущих рабочих нагрузок. Интеллектуальная автоматизация, реализуемая с помощью расширенных API-интерфейсов и принципиально новой консоли OpenManage Enterprise, позволяет ИТ-службе высвобождать больше времени на приоритетные задачи. Интегрированная система безопасности обеспечивает защиту инфраструктуры и данных заказчиков в течение всего срока службы сервера.

«В условиях современной цифровой экономики ИТ должны трансформироваться, не отставая от бизнеса, и должны взять на себя задачи разработки и развертывания новых приложений, оптимизации ресурсов и повышения удобства работы пользователей, — отметил Эшли Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), президент подразделения Server Solutions Division Dell EMC. — Подтверждая наше лидерство в сфере инноваций серверных технологий, серверы PowerEdge нового поколения закладывают прочную основу современного ЦОД».

Устаревшие технологии, используемые в центрах обработки данных, имеют недостаточный уровень гибкости, оперативности и эффективности и не способны решать задачи, стоящие перед предприятиями, осуществляющими цифровую трансформацию. Исследование Enterprise Strategy Group (ESG) 2017 IT Transformation Maturity Curve, выполненное по заказу Dell EMC, показало, что всего 5% респондентов на данный момент готовы выполнить требования, предъявляемые к ИТ предприятий, осуществивших цифровую трансформацию, в отношении современных платформ.

Серверы PowerEdge 14 поколения будут встраиваться в устройства для ЦОД и хранения данных, гиперконвергентные устройства и стойки, готовые узлы (Ready Node), пакеты и другие решения Dell EMC.

Новая масштабируемая бизнес-архитектура серверов Dell EMC PowerEdge оптимизирует производительность для традиционных и облачно-ориентированных рабочих нагрузок, благодаря чему заказчики могут динамично решать свои бизнес-задачи. Новые серверы Dell EMC PowerEdge имеют расширенную функциональность для решения ряда задач. Расширив в 19 раз емкость системы хранения с низкой задержкой NVMe (Non-Volatile Memory Express) по сравнению с предыдущим поколением, Dell EMC стимулирует повышение отраслевых стандартов в отношении NVMe через Express Flash. Развертывание многих ресурсоемких рабочих нагрузок упрощается и ускоряется благодаря настройке BIOS в один клик. Благодаря увеличенной емкости и повышенной гибкости системы хранения заказчики могут настраивать конфигурации системы хранения соответственно потребностям приложений, что особенно важно в среде программно-определяемых систем хранения.

Новые расширенные функции управления системами, встроенные в серверы Dell EMC PowerEdge, индивидуально автоматизируют производительность и упрощают управление жизненным циклом на всех этапах — от развертывания сервера до его вывода из эксплуатации.

Унификация способа управления серверами и обеспечение полного мониторинга центра обработки данных обеспечивается благодаря новой виртуализированной консоли управления корпоративными системами OpenManage Enterprise с подключаемыми модулями для приложений, простым интерфейсом и настраиваемыми функциями отчетности.

Ускорение поиска и устранения неисправностей и максимальное увеличения времени бесперебойной работы серверов: контроллер iDRAC 9 позволяет в 4 раза повысить производительность управления системами по сравнению с предыдущим поколением. Пакет ProSupport Plus с SupportAssist позволяет сократить время разрешения аппаратных проблем на 90%. Благодаря автоматическому многонаправленному охлаждению можно увеличить количество графических ускорителей в одной конфигурации, что позволяет подключать к одному серверу на 50% больше рабочих мест VDI.

В серверах Dell EMC PowerEdge реализованы новые аппаратные и системные функции безопасности для защиты инфраструктуры, которые обеспечивают глубокий уровень защиты и быстрое обнаружение для восстановления до надежной базы в случае инцидента безопасности.

Фиксация системы — это первая в отрасли функция, которая предотвращает изменения конфигурации, которые создают уязвимости в системе безопасности и подвергают опасности конфиденциальные данные. Ряд специальных функций (SecureBoot, функции восстановления BIOS, подписанное встроенное ПО и API-интерфейс RESTful iDRAC, соответствующий стандартам Redfish) обеспечивают усиленную защиту от кибератак. Функция стирания системы быстро и надежно удаляет данные пользователей с дисков и очищает все энергонезависимые носители в случае вывода сервера из эксплуатации.

Новая улучшенная передняя панель эффективно нагнетает воздух, оптимизируя мощность, необходимую для высокой производительности приложений. Благодаря функции быстрой синхронизации (Quick Sync) конфигурирование и мониторинг сервера теперь можно выполнять с портативного смарт-устройства. Использование окантованных кромок в качестве нового структурного элемента не требует покраски поверхностей сервера, что снижает воздействие на окружающую среду.

В сотрудничестве с Intel компания Dell EMC оборудует серверы Dell EMC PowerEdge 14 поколения новейшими процессорами Intel Xeon Scalable. Технология Intel включает многочисленные инновации, которые дополняют производительность, эффективность и безопасность серверов Dell EMC PowerEdge. Дополнительные сведения и информация о ценах для серверов Dell EMC PowerEdge 14-го поколения будут опубликованы в середине 2017 года.