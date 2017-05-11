Cloud4Y перевела в «облако» инфраструктуру компании Digital Cybernetic Systems

Cloud4Y объявила о том, что новым пользователем услуги IaaS от Cloud4Y стала компания Digital Cybernetic Systems («ДС-системс»).

DCS Talk Analytics – облачный сервис речевой аналитики для контактных центров любого размера. Платформа DCS Talk Analytics обладает функциями автоматической тематической классификации разговоров, контент-анализа разговоров, анализа качества взаимодействия операторов с клиентами, оценки эмоционального состояния оператора и клиента, обнаружения признаков неуверенности речи оператора и построения отчетов.

DCS Talk Analytics предполагает возможность быстрой интеграции с контактным центром (1-2 дня), отсутствие капитальных затрат, оплата только за обработанный объём разговоров и быструю масштабируемость. При таких потребностях использование IaaS является оптимальным вариантом, поскольку есть необходимость регулярного и оперативного масштабирования инфраструктуры при подключении новых контакт-центров. Облачные вычислительные ресурсы дадут возможность DC-SYSTEMS снизить собственные капитальные затраты и не создавать разрывов ликвидности за счёт соответствия тарификации IaaS и услуг сервиса речевой аналитики.

«Наше облако обеспечит возможность расширения или сокращения объёма потребляемых ресурсов и понесённых затрат в соответствии с необходимостью в конкретный период времени. При этом мы гарантируем SLA 99,95%. Это гибко и одновременно надёжно» - прокомментировали представители Cloud4Y.