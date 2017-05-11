Calltouch выбирала СУБД от Mail.Ru Group

Calltouch объявила о планах внедрения СУБД Tarantool, разработанной Mail.Ru Group, в качестве in-memory базы данных. Tarantool будет использоваться для хранения пользовательских запросов и быстрого обращения к ним, а также повысит отказоустойчивость всей IT-системы Calltouch.

Клиентами Calltouch являются крупнейшие российские автодилеры, застройщики, медицинские клиники – компании, которые инвестируют в маркетинг десятки миллионов рублей в месяц, поэтому оценка эффективности кампаний крайне важна с точки зрения анализа возврата инвестиций. Сегодня система Calltouch обрабатывает до миллиарда сессий и более 10 миллионов звонков в месяц. После выхода всех обновлений и запланированных продуктов в 2017 году объем запросов увеличится в 100 раз.

По мере роста запросов от клиентов к сервису Calltouch было необходимо пропорционально увеличивать мощности IT-инфраструктуры. Компания выбрала Tarantool, поскольку СУБД эффективно работает с большими объемами данных при минимальных требованиях к техническим и финансовым ресурсам. Tarantool позволит без увеличения расходов на оборудование справляться с нагрузкой, в 50 раз превышающей сегодняшнюю.

В Calltouch существует сервис API, куда поступают запросы клиентов с данными на построение отчётов в веб-интерфейсе. Эти данные критически важны для маркетинга и бизнес-процессов компаний. Использование Tarantool позволяет значительно повысить уровень отказоустойчивости сервиса и получить возможность управлять данными и запросами, которые клиенты Calltouch совершают в API-сервис. Также важно отметить встроенные средства репликации Tarantool, которые позволят Calltouch легко масштабироваться по всему миру.

«Calltouch — бурно развивающаяся технологическая компания, поэтому мы выбрали Tarantool, который обеспечивает функциональность и масштабируемость, а также позволяет сокращать расходы на хранение данных. Кроме того, нам нравится быстрая система мониторинга всех входящих запросов, которую предлагает СУБД Mail.Ru Group», — сказал Евгений Власов, генеральный директор Calltouch.

«Tarantool разрабатывался для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и сложной инфраструктуры. Мы рады, что Calltouch выбрал Tarantool: для компании принципиальна высокая скорость обработки данных и отказоустойчивость — а именно в таких условиях наша СУБД обеспечивает максимальную эффективность и экономию ресурсов», — отметил Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.