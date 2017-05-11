Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров

Axoft и ISPsystem объявили о заключении дистрибуторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.

Продукт DCImanager предназначен для управления инфраструктурой дата-центра и автоматизации предоставления услуг хостинга выделенных серверов. VMmanager Cloud – панель управления виртуальными машинами, которая разработана и оптимизирована для создания и администрирования кластеров высокой доступности.

Партнерское соглашение с Axoft позволит ISPsystem более широко охватить отечественный рынок за счёт выхода на новые сегменты, с которыми плотно работает дистрибутор: системные интеграторы, телекоммуникационные компании и организации, имеющие собственные или арендуемые серверные мощности в ЦОД, и многие другие.

ISPsystem показывает постоянный рост, но, главным образом, благодаря работе с зарубежными компаниями: увеличение продаж VMmanager Cloud в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом составил 188%. По мнению разработчика, российский рынок в настоящий момент достиг того уровня зрелости, когда для дата-центров становится важным оптимизация процессов и затрат. По оценке TAdviser, в 2015 году рынок коммерческих ЦОД вырос на 15% и достиг 13 млрд рублей. В 2016 году рост продолжается: к началу 2017-ого года его объем может достичь 14,5 млрд рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей.

Среди основных преимуществ продуктов ISPsystem отмечает высококонкурентные цены, поддержку 24/7 на русском языке, гибкость по доработкам ПО под нужды заказчика, еженедельный цикл обновлений. DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud имеют сертификаты российского ПО. В настоящий момент идет процесс получения сертификатов ФСТЭК на оба решения.

Среди клиентов ISPsystem по направлению DCImanager – G-Core Labs, компания, которая предоставляет ИТ-инфраструктуру различным игровым проектам, включая создателей World of Tanks – Wargaming.net. Еще один пользователь DCImanager – Indosat, телекоммуникационный оператор Сингапура, использующий продукт как DCIM-решение с функцией мультилокаций. Заказчиком ISPsystem является технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань) – с помощью VMmanager Cloud предоставляет своим резидентам хостинговые мощности, облачную инфраструктуру.

«ISPsystem создает ПО для хостинга, виртуализации и дата-центров с 2004 года. Несмотря на универсальность продуктов, исторически мы преимущественно работаем со сферой хостинга. За это время провайдеры и их клиенты по достоинству оценили наши решения – сегодня под их управлением находятся сотни тысяч серверов. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с Axoft, с продуктами ISPsystem смогут познакомиться и клиенты из других сфер бизнеса», – сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

«Мы рады началу сотрудничества с ISPsystem: в нашем портфеле появился ещё один отечественный производитель. Теперь мы можем предложить нашим партнерам качественное российское решение для управления виртуальными машинами, дата-центрами и серверами. Продукты разработчика известны за рубежом и, уверен, будут по достоинству оценены нашими партнерами», – отметил Антон Рудевский, менеджер по развитию бизнеса (направление «Импортозамещение») компании Axoft.