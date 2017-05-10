В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью

ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларСКАН А2-650. Приобретение архивом сканера было инициировано и оплачено Вадимом Богдановым, который является исследователем-любителем. С помощью сканера в архиве будут переводить в электронный вид дела весом до 50 кг и толщиной корешка до 50 см.

В Государственном архиве Орловской области хранится 6895 фондов, содержащих 1390854 ед. хр. на бумажной основе. Наиболее древними документальными источниками являются коллекция столбцов за 1614-1752 годы и коллекция грамот, датированных 1686-1896 годами.

«Именно коллекции столбцов, грамот и ревизские сказки были частично оцифрованы в рамках федеральной и областной госпрограмм, однако объем электронных копий, как документов, так и научно-справочного аппарата, у нас пока не очень большой, - сказала директор госархива Орловской области Юлия Апарина. – С помощью нового оборудования мы планируем систематически оцифровывать НСА, наиболее востребованные пользователями и наиболее ветхие и ценные дела».

По словам директора архива, важнейшим свойством ЭларСКАН А2-650 является то, что с его помощью переводить в электронный вид можно практически любые документы до формата А2. Колыбель сканера работает и в плоском, и в адаптивном режиме, что позволяет оцифровывать плоские документы и дела, толщина корешка которых составляет до 50 см, а вес – до 50 кг. В госархиве Орловской области именно такие характеристики имеют, например, ревизские сказки, а также дела из фонда Орловское губернское правление. Колыбель сканера имеет независимую автоматическую регулировку положения ложементов, что гарантирует бережное обращение с оригиналами при оцифровке.

«Корпорация ЭЛАР помимо массового выпуска сканирующего оборудования для типовых проектов оцифровки постоянно работает над новыми технологическими решениями для особых задач наших заказчиков. Именно таким решением стала последняя разработка компании для сканирования сверхтяжелых и толстых оригиналов - ЭларСКАН А2-650, - сказал заместитель руководителя корпорации ЭЛАР по работе с архивами Александр Комиссаров. – Этому устройству присущи все преимущества профессиональных сканеров, которые мы создаем. Например, удобное управление и прочный корпус, промышленная сканирующая система, позволяющая получать эталонные копии выцветающих оригиналов и документов с угасающим текстом».