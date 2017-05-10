R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL

R-Style Softlab объявила о завершении адаптации ИТ-платформы InterBank RS и созданных на ее основе систем InterBank Corporate (ДБО юридических лиц), InterBank Retail (ДБО физических лиц) и InterBank FrontOffice (автоматизация фронт-офисной деятельности банка) для работы под управлением СУБД PostgreSQL.

Целью адаптации было предоставление банкам — заказчикам компании возможности снизить затраты на приобретение ИТ-решений вендора и владение ими за счет использования бесплатной альтернативы коммерческим системам управления базами данных — Oracle Database и Tibero 6 корейской компании TmaxSoft. С учетом того, что решения на платформе InterBank RS адаптированы для работы на бесплатном сервере приложений JBoss WildFly, клиенты R-Style Softlab могут приобретать только сами продукты, не покупая лицензии на использование СУБД и сервера приложений.

Наряду с «бесплатностью», еще одной отличительной особенностью PostgreSQL от других поддерживаемых платформой InterBank RS СУБД является ее открытый исходный код, что позволяет финансовым учреждениям при необходимости самостоятельно производить функциональные доработки системы в соответствии со своими потребностями.

В связи с тем, что каждая СУБД имеет собственные специфические расширения языка SQL, в рамках адаптации своих ДБО-систем для работы с PostgreSQL специалисты R-Style Softlab модифицировали исходный код решений с целью обеспечения корректной работы под управлением всех поддерживаемых СУБД. Также они сформировали пакет скриптов, посредством которых создаются структуры данных для СУБД PostgreSQL. Кроме того были разработаны процедуры миграции данных в PostgreSQL из других систем и успешно протестирован сам процесс переноса информации.

«В ближайшее время мы планируем адаптировать платформу InterBank RS для работы под управлением Postgres Pro — отечественной СУБД, созданной на основе PostgreSQL и входящей в реестр российского ПО, что важно для государственных банков, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab. — Расширение линейки поддерживаемых современных систем управления базами данных позволит R-Style Softlab усилить свое присутствие на рынке ДБО».