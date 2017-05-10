«Росэлектроника» и «Швабе» планируют сотрудничать в изготовлении адаптивных светофоров

Холдинги «Росэлектроника» и «Швабе» (входят в госкорпорацию «Ростех») объявили о планах развивать сотрудничество в изготовлении высокотехнологичных адаптивных светофоров. В настоящее время «Швабе» в рамках собственных контрактов на оборудование регулируемых перекрестков в ряде городов России проводит эксплуатационные испытания контроллеров для управления светофорами, разработанных «Телемеханикой» (Нальчик, входит в «Росэлектронику» . Контроллеры обеспечивают связь светофора с диспетчерским центром через Ethernet и/или GPRS, оборудованы модулем сбора дорожной информации, который в зависимости от особенностей конкретной автодороги включает до 8 детекторов различных данных. Они способны автоматически учитывать, например, интенсивность естественного освещения – повышать или понижать яркость сигнала светофора, плотность трафика – менять длительность фаз зеленого и красного сигнала, и даже аварийные ситуации на светофорах в одном направлении – переводить оборудование в режим желтого мигания.

Испытания завершатся до конца 2017 г. Предполагается, что при подтверждении технических характеристик контроллеров, «Швабе» будет комплектовать изделиями поставки дорожного оборудования. Различными модификациями контроллеров уже оснащены светофоры в ряде городов, в частности, Нальчике, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Кемерове, Рязани, Астрахани, Курске.

«Мы рассчитываем на развитие сотрудничества с "Швабе" в направлении систем управления транспортом. Росэлектроника производит широкий спектр оборудования для организации телекоммуникационных систем, систем связи и видеонаблюдения. Вкупе с нашими компетенциями в сфере обеспечения безопасности грузоперевозок, это позволяет нам проектировать интеллектуальные транспортные системы на тех или иных территориях», - сказал заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

«Наш холдинг более 20 лет занимается изготовлением разнообразной продукции, в том числе, в области проекта «Умный город – безопасная среда». Светотехника «Швабе» работает практически во всех городах России, продукция холдинга поставляется в 95 стран мира. Разработки «Росэлектроники» позволяют нам реализовывать комплексные проекты и успешно конкурировать на мировом рынке», - сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.