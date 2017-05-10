Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО

Luxms объявила о том, что ее платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России согласно экспертному заключению от 27 апреля 2017 года.

Платформа отнесена к классу «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных».

Luxms BI является полностью российской разработкой и не зависит от зарубежных систем. Программное обеспечение полностью совместимо с СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Кроме того, проведены успешные тестирования Luxms BI на отечественной СУБД ЛИНТЕР Бастион, а также на отечественном аппаратно-программном комплексе ЕС2015-ТЕРЕМ.

Luxms BI – программная платформа для решения задач визуального управленческого контроля. Платформа обеспечивает лицам, принимающим решения, интерактивную визуализацию бизнес показателей, собранных из любых источников данных, и удобный доступ к ним через WEB-браузер или на мобильных устройствах. В настоящее время информационно-аналитические решения на базе Luxms BI обеспечивают быструю, интерактивную визуализацию в госуправлении, здравоохранении, телекоммуникациях, финансах, энергетике, промышленности.

«Надеемся, что включение в Реестр позволит реализовать масштабные проекты по построению информационно-аналитических систем для крупных российских заказчиков, которые готовы поддерживать импортозамещение не на словах, а на деле», - сказал Сергей Шестаков, генеральный директор ГК Luxms.