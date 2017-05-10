Линейка ИБП Smart-UPS On-Line пополнилась бюджетными моделями

Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line. В России стартовали продажи моделей среднего ценового сегмента серии SRC, некоторые из которых до 40% выгоднее устройств старшей серии SRT cо схожими мощностными (вольт-амперными) характеристиками.

ИБП Smart-UPS On-Line построены на технологии двойного преобразования и отличаются высокой энергетической плотностью. Они предназначены для защиты электропитания серверов, сетевого оборудования, медицинских и научных лабораторий, а также маломощных промышленных установок. Заказчикам доступны модели серии SRC в напольном исполнении с диапазоном мощности от 1 до 10 кВА.

От старшей серии SRT новые ИБП переняли все основные функции: способность работать в широком диапазоне входного напряжения, жесткую регулировку выходного напряжения, частотное регулирование, внутренний байпас и коррекцию фактора силы входного сигнала. Для Smart-UPS On-Line серии SRC мощностью от 3 кВА доступна возможность подключения внешних батарей для увеличения времени автономной работы.

«Это первая среднеценовая серия в линейке Smart-UPS On-Line. Снижение стоимости устройств никак не повлияло на их качество и обусловлено только отказом от ненужной многим заказчикам функциональности. В частности, в моделях мощностью меньше 3 кВА отсутствует возможность подключения внешних батарей и все ИБП серии выпускаются только в напольном исполнении», - сказал Святогор Гавриленко, менеджер по работе с транзакционными партнерам компании Schneider Electric.

Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи с загущенным электролитом и защитой от утечек могут быть заменены пользователем. Точная интеллектуальная зарядка увеличивает их эффективность и продляет срок эксплуатации до 3-5 лет. Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения, кроме того, ИБП может удаленно управляться через последовательный интерфейс, порт USB или через сеть после установки специальной платы. Корректировка коэффициента мощности на входе позволяет минимизировать затраты на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.

ИБП Smart-UPS On-Line серии SRC полностью совместимы с программным решением APC InfraStruXure Manager.