Cloud4Y предоставила услугу «Облако ФЗ 152» онлайн-сервису бронирования «Горы и Море»

Cloud4Y объявила о начале предоставления услуги «Облако ФЗ 152» сервису онлайн-бронирования жилья на Черноморском побережье «Горы и Море».

Проект «Горы и море», стартовавший в январе 2017 года, реализуется при поддержке администрации Краснодарского края. Основная цель проекта – упростить коммуникацию между владельцами недвижимости и отдыхающими, которые планируют арендовать жильё. Доступ к бронированию получают только зарегистрированные пользователи. Около 12,5 млн туристов посетили Черноморское побережье за первые 8 месяцев 2016 года. Учитывая популярность Краснодарского края как места для отдыха, вопрос безопасного хранения персональных данных пользователей сервиса в соответствии с законодательством РФ был решен в пользу легко масштабируемых облачных технологий.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил «Горы и Море» защищенное, сертифицированное и аттестованное облако для размещения информационной системы персональных данных (ИСПДн). Решение «Облако ФЗ 152» освобождает заказчика от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой. Cloud4Y выступает в роли ответственного оператора обработки ПД и несёт юридическую ответственность за выполнение требований 152-ФЗ и 242-ФЗ.

Система аттестована соответствующими органами ФСБ и ФСТЭК, как полностью соответствующая всем требованиям для размещения ИСПДн. Комплекс организационно-технических мер Cloud4Y обеспечивает клиентам сервиса онлайн-бронирования «Горы и Море» надёжную защиту прав и свобод человека при обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.