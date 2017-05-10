Аналитический программный комплекс 3i NLP Platform включен в реестр отечественного ПО

3i Technologies объявил о том, что аналитический программный комплекс 3i NLP Platform, разработанный на базе искусственного интеллекта специалистами консорциума, приказом Минкомсвязи включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Программное решение 3i NLP Platform, включенное в реестр под номером 3498, предназначено для статистического анализа массивов текстовой информации на естественном языке. Комплекс делает морфологический анализ текстовых массивов, выявляет сущности, рассчитывает тональности для документов и сущностей, визуализирует результат обработки и т.д. ПО создано с использованием технологии искусственного интеллекта. Комплекс 3i NLP Platform может быть встроен в другие программные продукты.

«Реестр отечественного ПО быстро пополняется, сейчас в нем более трех с половиной тысяч наименований. Пока эти программы не покрывают всех потребностей государства и бизнеса. Однако даже сам факт интереса к отечественным разработкам со стороны российской власти стимулирует отрасль. Создание софта, наверно, один из немногих сегментов отечественной экономики, который и сам по себе вполне жизнеспособен. Но, как показывает практика, если не принимать системных мер по поддержанию российской ИТ-отрасли, то крупные мировые игроки, используя свои лоббистские возможности, постепенно скупают квалифицированные кадры и вытесняют средние и мелкие компании с крупных проектов, оставляя отечественным разработчикам лишь область субподрядных работ и аутсорсинговое программирование», - сказал Алексей Любимов, председатель совета директоров Консорциума 3i Technologies.

Программный комплекс разработан под Linux, его отличают высокие надежность и производительности, легкость внесения изменений и широкие возможности масштабирования.

3i NLP Platform не первый продукт консорциума, который попал в реестр отечественного ПО. В феврале 2017 года в него были включены программная платформа для анализа контента социальных сетей 3i Big Data Analytics Processing Platform и система текстонезависимой идентификации диктора 3i Speaker ID SDK, под номерами 2859 и 2781, соответственно.

Консорциум 3i Technologies учрежден в 2014 году компаниями DSS Lab и InfoQubes, в 2016 к нему присоединилась компания PROMT. Консорциум объединяет российские научные и инженерные коллективы, специализирующиеся на разработке технологий, продуктов и сервисов интеллектуальной обработки больших массивов данных различной природы. 3i Technologies обладает уникальными технологиями поиска, обработки и анализа текстовой, аудио- и видеоинформации, которые защищены патентами и авторскими свидетельствами. Компании, входящие в консорциум, предлагают клиентам широкий спектр программной продукции: от мобильных приложений до комплексных прикладных ИТ-решений и программных библиотек для сторонних разработчиков. Программные решения 3i Technologies внедрены у клиентов, работающих в РФ и странах СНГ.