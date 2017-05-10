ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям

ActiveCloud объявила о совместном с Autodesk решении на базе облачного сервиса ActiveDesk, позволяющем удаленно использовать ПО для проектирования и обработки 2D/3D изображений на компьютерах любой мощности, планшетах и смартфонах.

Решение предназначено для пользователей ПО Autodesk, работающих в сфере архитектуры и строительства, машиностроения и производства, создания анимации и графики. В облаке ActiveDesk доступны наиболее популярные и востребованные в России программы Autodesk: AutoCAD (включая версии Electrical и MAP 3D), 3ds Max, Revit, Inventor, Vault. Пользователи могут приобрести лицензии у ActiveCloud или предоставить имеющиеся для переноса в виртуальную среду.

Используя ресурсоемкое программное обеспечение в облаке, компании не нуждаются в покупке и обслуживании дорогостоящего оборудования. Экономия за три года работы через сервис ActiveDesk составляет до 35%, а в первый год – до 70%. Архитекторы, проектировщики и инженеры теперь могут работать не только в офисе, но и удаленно на объектах, подключившись к корпоративным ресурсам с любого устройства.

«Наш сервис дает возможность заказчику сфокусироваться на работе с ПО Autodesk, а не на закупке серверов, ПК и организации инфраструктуры. Немаловажно и то, что ActiveDesk – российский сервис, его использование не налагает никаких ограничений в связи с политикой импортозамещения. Кроме того, он безопасен: защита от коммерческого шпионажа и утечки данных обеспечивается за счет гибких настроек ИБ-политик и хранения информации», - сказал Максим Ионов, директор направления ActiveDesk компании ActiveCloud.

«Необходимость обновления ИТ-инфраструктуры часто замедляет переход на новые технологии. Мы нашли решение для наших клиентов, предложив помимо подписки на ПО, подписку и на железо. Если завтра компании понадобится 100 рабочих мест с новым продуктом, можно буквально за один день без капитальных затрат развернуть виртуальные рабочие места в российском ЦОДе, сэкономив время, деньги и усилия собственных ИТ-служб», – отметила Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk в России и СНГ.