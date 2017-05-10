2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»

«Смартфин» (бренды 2сan&ibox) объявила о снижении размера эквайринговой комиссии для всех предпринимателей, пользующихся кассовым решением «ШТРИХ-М: Кассир А» в составе «POS-конструктора ШТРИХ-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих финтех-компаний в России.

POS-конструктор «ШТРИХ-TAB» — новейший комплект кассового оборудования, появившийся на рынке в апреле этого года, который полностью соответствует требованиям 54-ФЗ. Решение разработано для автоматизации малого и микробизнеса и позволяет предпринимателям снизить затраты на приобретение кассового оборудования. POS-конструктор состоит из планшета с предустановленной кассовой программой «ШТРИХ-М: Кассир А», фискального регистратора для печати чека, объединяющей подставки со встроенным USB-хабом и периферийного оборудования (пинпадов, сканеров штрих-кода и т. п.). Новое кассовое решение включает в себя регистратор «ШТРИХ-ON-LINE», который, в соответствии со всеми требованиями 54-ФЗ, передаёт фискальные данные в ОФД. Продажи данного решения осуществляют партнеры компании «Штрих-М».

В комплект оборудования «POS-конструктор ШТРИХ-TAB» входит мобильный терминал для приема банковских карт 2can («Смартфин»). Терминал 2can позволяет принимать безналичные платежи (в том числе бесконтактные) по картам VISA, MasterCard и «Мир». Благодаря сервису мобильного эквайринга компании «Смартфин» любой бизнес сможет организовать эквайринг вне зависимости от оборота торговой точки.

«Специально для пользователей кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» мы совместно с банком ВТБ24 ввели специальный эквайринговый тариф: комиссия по транзакциям, совершенным с помощью нашего сервиса, составляет 2,2%, — сказал Дмитрий Богдашев, генеральный директор компании «Смартфин». — Наш сервис можно подключить к любому банковскому счету вне зависимости о того, в какой кредитной организации обслуживается предприниматель. При этом размер комиссии сопоставим с комиссией за эквайринг, которую он бы платил, заключив договор с любым российским банком. Подключение к сервису 2сan и банку-эквайеру (обеспечивающему расчеты безналичных платежей) происходит дистанционно, для этого предпринимателю не нужно приезжать в наш офис».

Мобильный эквайринг является новой прорывной технологией в России, mPOS-ридеры позволяют принимать платежи по банковским картам везде, где есть мобильный Интернет, при этом они значительно дешевле стандартных банковских терминалов. Бренды компании «Смартфин» 2сan и ibox занимают на рынке мобильного эквайринга в России более 60%. Оборот компании в первом квартале 2017 года превысил 8 млрд рублей, что на 25% превосходит показатели четвертого квартала прошлого года.

В начале 2017 г. клиентами сервиса стали такие крупные логистические компании, как СДЭК, «Курьер Сервис Экспресс» и «Стриж», которые внесли значительный вклад в рост оборота 2can&ibox в первом квартале 2017 года.

Одна из причин возросшей популярности сервиса — возможность его настройки под нужды клиента и интеграции с другими приложениями, используемыми компаниями (курьерскими приложениями, CRM-системами, сервисами для учета товаров, бухгалтерией «1С» и т.д.). В структуре оборота сервиса 30% приходится на крупный бизнес, 30% занимают страховые компании, 30% — малый и средний бизнес. Среди клиентов сервиса 2can&ibox такие компании, как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО», «ВСК», OZON, «Тануки», Lamoda, Wildberries и др.