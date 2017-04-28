«СИС груп» получила сертификат ФСТЭК России на Microsoft Identity Manager 2016

Компания «СИС груп» объявила о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на программное обеспечение, функционал которого ранее не был представлен в сертифицированной линейке продуктов — Microsoft Identity Manager 2016 (MIM). Представляя собой систему синхронизации идентификационных данных пользователей, система позволяет управлять пользователями, учетными данными, политиками и доступом в организации. Кроме того, в MIM 2016 добавлены функции гибридной среды и возможности управления привилегированным доступом, а также поддержка новых платформ, сообщили CNews в «СИС груп».

Сертификат соответствия ФСТЭК России № 3718 на Microsoft Identity Manager 2016 был выписан в конце марта в результате пройденных сертификационных испытаний на соответствие техническим условиям.

«По направлению производства и поставок сертифицированной продукции мы работаем уже почти 10 лет, в нашем продуктовом портфеле — несколько десятков сертифицированных продуктов Microsoft, а также сертифицированные продукты других мировых вендоров. Жаль, что пока вопросами сертификации своей продукции интересуются преимущественно зарубежные компании, хотя требования безопасности — едины для всех», — заявил генеральный директор компании «СИС груп» Сергей Груданов.

Решение будет доступно к закупке уже с конца мая. Стоит отметить, что возможность установить сертифицированную версию появится не только у тех, кто приобретает решение впервые, но и у тех, кто ранее уже приобрел лицензии на продукт. В случае использования ранее закупленной несертифицированной версии, клиенту потребуется дополнительно приобрести комплект сертификации и произвести переустановку системы с образа, который полностью соответствует эталону, проходившему испытания, отметили в «СИС груп».