«Российское авторское общество» работу с агентами

«Российское авторское общество» (РАО) внедрило автоматизированную CRM-систему для работы с агентами. Новая система позволяет автоматически вести учет всех пользователей, систематизировать работу каждого агента и сотрудничество организации с этими агентами. Также система сама формирует договор на основании тех прав, которые закреплены за каждым пользователем, сообщили CNews в РАО.

По словам первого заместителя генерального директора «Российского авторского общества» Александра Сухотина, в РАО не так давно сменился менеджмент, и новое руководство сейчас предпринимает все меры для того, чтобы сделать работу общества эффективной и оперативной путем внедрения новых, более функциональных сервисов, особенно учитывая объемы работы — в РАО сейчас зарегистрировано 28 тыс. договоров.

«Когда пришли к руководству организацией — ужаснулись, что работа с агентами совершенно не налажена с учетом новых программных продуктов, которые успешно используются в других компаниях. В РАО была некая бюрократизированная процедура, когда каждый отдельный представитель общества взаимодействовал с агентами только на бумажных носителях. Такая работа могла длиться месяцами. Также не была четко отрегулирована система агентского вознаграждения», — рассказал первый заместитель генерального директора РАО Александр Сухотин.

Теперь в РАО автоматически идет не только учет всех договоров с агентами, но и формирование этих договоров для каждого пользователя. Это исключает риск человеческого фактора, поскольку невозможно в договоре проставить не те условия.

Также система позволяет автоматизировать сведения о поступлении вознаграждений: вся информация попадает в личный кабинет пользователя, где можно видеть, какие были произведены платежи, осталась ли какая-либо задолженность.

Помимо этого, Сухотин сообщил о том, что РАО было принято решение сокращать издержки по обслуживанию агентской сети, объединив свою базу с другими российскими обществами по коллективному управлению авторскими правами, которые уже работают с теми же агентами — чтобы, к примеру, один агент представлял интересы и РАО, и ВОИС.

Ранее ВОИС уже заявила о том, что в России создается «зонтичная модель» управления авторскими правами, которая предполагает, что каждая из аккредитованных государством организаций специализируется на выполнении определенных функций для всей системы коллективного управления правами. Такой подход, как отмечали представители организации, будет способствовать снижению операционных издержек и оптимизированному взаимодействию с авторами и пользователями.