RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники

Компания RBtechnologies реализовала комплексный проект по переводу корпоративного хранилища данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники и адаптации отчетных систем банка к новым источникам данных. Об этом CNews сообщили в RBtechnologies.

В ходе проекта была доработана модель данных корпоративного хранилища (DWH DDS) для отражения в ней всей линейки продуктов банка для корпоративных клиентов, выполнен перевод хранилища на новые системы-источники, разработаны новые механизмы загрузки и трансформации данных (ETL) в DWH DDS, а также разработана новая отчетная витрина данных (DM_General) с целью предоставления отчетным и аналитическим системам данных по продуктам корпоративных клиентов.

В результате выполнения проекта: в корпоративное хранилище данных загружено порядка 40 продуктов корпоративных клиентов из 7 систем-источников (кредиты, депозиты, резервы, операции кассы, расчетные счета, факторинг, операции торгового финансирования, деривативы, сделки FX/MM); реализована единая витрина данных для четырех крупнейших отчетных систем банка (управленческая отчетность, отчетность рисков, отчетность по МСФО, отчетность по Базель), работающая на принципах асинхронного расчета; оптимизированы показатели времени готовности данных (данные за предыдущий рабочий день (T-1) формируются к 6.00 утра следующего дня); реализованы механизмы обогащения данных в витрине дополнительными аналитическими признаками.

Проект выполнялся параллельно с проектами внедрения новых продуктовых систем и процессами миграции данных, что значительно усложняло задачу, отметили в RBtechnologies. Это повлекло необходимость: анализа структуры данных в «старом» формате (формат АБС Midas) и ее перевода в «новый» формат (формат данных новых продуктовых систем) для поддержания целостности и непрерывности истории данных в хранилище; «подстраиваться» под график внедрения продуктовых систем; оперативно решать вопросы, связанные с качеством данных, поступающих из продуктовых систем, в период стабилизации работы систем после внедрения новых продуктов; а также послужило причиной частого несоответствия структуры хранения данных в АБС Midas реальной структуре данных по сделке (многие виды сделок хранились в системе в виде депозитов).

В соответствии с принятым в RBtechnologies подходом, проект состоял из трех основных этапов. На первом этапе проведен анализ текущей и целевой ИТ-архитектуры, сформирована архитектура решения, выработаны подходы к загрузке и обработке данных для целей поддержания процесса формирования отчетности в целевых для проекта отчетных системах. Сформированные подходы и архитектура решения согласованы с заказчиком (Департаментом информационных технологий банка).

В рамках второго этапа по каждому продукту формировались сводные требования к составу данных витрины DM_General для всех отчетных систем, входящих в периметр проекта, дорабатывалась модель данных DWH DDS (на основе стандартной модели SAS BIS), формировался мэппинг и реализовывался ETL по загрузке необходимых данных из систем-источников в детальный слой данных хранилища DWH DDS, а затем в витрину данных DM_General.

На третьем этапе проводилась адаптация отчетных систем под новые источники и структуры данных, тестирование процесса загрузки и обработки данных в отчетных системах, сопровождение процесса сдачи отчетности.

«По составу загружаемых продуктов, функциональности реализованных витрин и интерфейсов срокам реализации проект с самого начала был очень амбициозен. Реализованная архитектура проекта позволила объединить на базе единого источника данных 4 крупнейших отчетных системы банка, перенести на хранилище часть аналитических расчетов, обеспечить высокую оперативность готовности данных. Отчетные системы получили возможность оперировать развернутыми данными по всем видам сделок корпоративного блока», — рассказала Елена Козаренко, руководитель проекта со стороны RBtechnologies.