Huawei и Intel расширяют сотрудничество в области суперкомпьютерных технолоuий

Huawei и Intel подписали меморандум о взаимопонимании и партнерстве, призванный ускорить создание инновационных и конкурентоспособных продуктов и решений в сфере высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC). Церемония подписания меморандума, состоявшаяся на выставке Hannover Messe 2017, стала символом начала более тесного и углубленного сотрудничества двух компаний в этой области.

Согласно плану сотрудничества, компании будут совместно работать над созданием HPC-решений на базе серверов Huawei и облачных платформ на процессорах Intel, Xeon и Intel Xeon Phi с архитектурой Omni-Path Architecture (OPA). В рамках партнерства Huawei создаст центры HPC инноваций в Шэньчжэне, Чэнду и Мюнхене. В этих центрах компании будут проводить совместные инициативы, такие как оптимизация приложений, технологические тренинги и мероприятия для профессиональных сообществ, способствующие повышению доступности новейших HPC-решений и сервисов для клиентов по всему миру. Помимо этого, компании планируют проводить совместные исследования и глобальные маркетинговые мероприятия.

«Объединение больших данных, облачных технологий, искусственного интеллекта и традиционных HPC технологий открывает новые возможности для всей отрасли высокопроизводительных вычислений, делая ее более устойчивой. Этот тренд также расширяет сферу применения высокопроизводительных вычислений. Процесс охватывает самые разные сферы – от традиционных областей, таких как автоматизированное конструирование и моделирование, научно-исследовательские вычисления и исследование нефти и газа, до новых зарождающихся рынков, таких как финансовые сервисы и сетевая безопасность, — сказал президент подразделения IT Server Product Line компании Huawei Цю Лун (Qiu Long). — Huawei эффективно сочетает экспертные знания в области инжиниринга и микросхем с уникальными достижениями в сфере больших данных и облачных вычислений. Это дает нашей компании шанс изменить HPC-отрасль и по максимуму использовать открывающиеся возможности. Мы будем стремиться предлагать клиентам самые передовые решения, которые помогут им лучше конкурировать в таких растущих секторах, как облачные HPC, HPDA и HPC & AI. Компания Intel – первооткрыватель индустрии высокопроизводительных вычислений, а также главный партнер Huawei в области серверных технологий. Подписанное соглашение начинает новую эпоху в истории нашего сотрудничества. Вместе мы обогатим HPC-отрасль инновациями и предоставим в распоряжение наших клиентов новые, более конкурентоспособные решения для высокопроизводительных вычислений».

«Intel будет рада ускорить развитие рынка HPC-решений за счет сотрудничества с Huawei. Процессоры Intel Xeon, Intel Xeon Phi, а также архитектура Intel Omni-Path обеспечивают производительность, необходимую для HPC приложений, — отметил генеральный директор по продуктам и технологиям Data Center Group Sales Group Питер Чен. — Intel и Huawei будут тесно сотрудничать в разработке продуктов, инновационных лабораторий и подготовке технических специалистов. Наше партнерство будет распространяться и на совместные маркетинговые мероприятия. Мы очень рады возможности работать совместно с Huawei и уверены, что вместе мы сможем изменить рынок высокопроизводительных вычислений».

В последние годы Huawei непрерывно углубляла сотрудничество с Intel в сфере HPC. В ноябре 2016 года Intel принимала участие в организованной Huawei конференции по суперкомпьютерам SC16, чтобы запустить HPC-платформу нового поколения на базе all-flash технологии FusionServer X6000. В марте 2017 г. Intel присоединилась к Huawei на CeBIT 2017, чтобы представить решение на базе блейд-сервера Intel OPA Huawei E9000. Huawei предлагает разнообразные HPC-разработки на базе серверов высокой плотности FusionServer и KunLun для промышленного автоматизированного проектирования и вычислений для решения научно-исследовательских задач. В настоящее время Huawei успешно помогает многим автопроизводителям, крупным суперкомпьютерным центрам, университетам и научно-исследовательским учреждениям в развертывании кластеров для высокопроизводительных вычислений. Согласно статистике агентства Gartner, в 4 квартале 2016 года Huawei вышла на третье место в мире по количеству отгруженных серверов.