Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24

Acer представила два новых моноблока: 27-дюймовый Aspire U27 и 23,8-дюймовый Aspire Z24. Новинки оснащены процессорами 7-го поколения Intel Core и поддерживают модули Intel Optane, что позволит покупателям ощутить максимум возможностей домашних моноблоков.

В 2017 г. модель Aspire U27 удостоена награды iF Design Award. Этот моноблок выполнен в ультратонком корпусе толщиной всего 12 мм. Устойчивую металлическую подставку v-образной формы обрамляет ограненная кайма. Aspire U27 оснащен 27-дюймовым дисплеем Full HD (разрешение 1920 x 1080) с широким углом обзора, а также специально разработанным сабвуфером, способным воспроизводить мощные насыщенные басы.

«С удовольствием представляем вам линейку моноблоков с инновационной системой охлаждения LiquidLoop, — сказал Джефф Ли (Jeff Lee), генеральный директор по стационарным вычислительным решениям в подразделении ИТ-продуктов для бизнеса корпорации Acer. — Именно на основе этой системы был создан ультратонкий корпус Aspire U27, отмеченный престижной наградой за лучший дизайн. Стильный и тихий Aspire U27 отлично вписывается в любой интерьер и не отвлекает шумом при работе».

В модели Aspire U27 установлена запатентованная безвентиляторная система охлаждения Acer LiquidLoop, обеспечивающая бесшумную работу устройства. В системе предусмотрен энергосберегающий механизм испарения влаги и конденсата с целью отвода и рассеивания тепла, а также предотвращения накопления пыли внутри, что продлевает срок службы ПК.

Служба Windows Hello позволяет членам семьи выполнять вход в свои учетные записи быстрее и безопаснее за счет использования технологии распознавания лиц. Наличие сертификата Skype для бизнеса обеспечивает кристальную чистоту звука и плавную, без задержек передачу изображения во время видеоконференций.

Тонкий (всего 11 мм) моноблок Aspire Z24 комплектуется отдельной высокопроизводительной видеокартой Nvidia GeForce 940MX.

В моноблоках Aspire U27 и Aspire Z24 применена технология Acer ExaColor, корректирующая цвета и контрастность для создания ярких и четких изображений. Это отличная новость для любителей цифровой фотографии, популярных компьютерных игр, социальных сетей. Следует также упомянуть о том, что в моделях Aspire U27 и Aspire Z24 применены технологии Acer BlueLightShield (снижение интенсивности излучения синего света для уменьшения нагрузки на глаза) и Acer Flickerless (снижение уровня усталости глаз). Технология Dolby Audio Premium гарантирует великолепное звучание во время просмотра кинофильмов и в играх.

Удобный зажим для кабелей, выполненный из кожи, помогает комфортно организовать место установки моноблока. Возможность наклона экрана моноблока под углом от -5 до 25 градусов позволяет легко подобрать максимально комфортное положение экрана для просмотра веб-сайтов, фильмов или приема видеовызовов.

Линейка Aspire U27 поступит в продажу России в третьем квартале 2017 года по цене от 87999 руб. Линейка Aspire Z24 поступит в продажу России в третьем квартале 2017 года по цене от 64999 руб.