Acer представила два новых ультратонких ноутбука Swift

Acer объявила о пополнении линейки ноутбуков Swift двумя новыми моделями под управлением Windows 10 — Swift 3 и Swift 1. Acer Swift 3 — это ультратонкие, ультрамобильные ноутбуки с высокопроизводительной начинкой, которая обеспечивает эффективную и комфортную работу в любых условиях, особенно в пути. Acer Swift 1 предоставляет все необходимые функции для учебы и работы и отличается стильным внешним видом и привлекательной ценой.

Сочетание тонкого алюминиевого корпуса (17,95 мм) и небольшого веса (1,8 кг) делает ноутбуки Swift 3 отличными спутниками в любом путешествии. Его удобно использовать и приятно держать в руках. Ноутбук комплектуется процессорами Intel Core 7 поколения и видеокартой Intel HD либо NVIDIA GeForce, а заряда батареи вам хватит на весь рабочий день и еще останется на пару часов для вечернего досуга. Помимо длительной автономной работы (до 10 часов[1]), Swift 3 обладает рядом других неоспоримых преимуществ. В этих моделях установлены антибликовые дисплеи Full HD с матрицей IPS и диагональю 14 либо 15,6 дюйма, модули памяти емкостью до 8 ГБ и скоростные SSD-диски объемом до 512 ГБ или вместительный HDD-диск на 1 ТБ. Беспроводное подключение по протоколу 2x2 MIMO 802.11ac обеспечивает стабильно высокую скорость при серфинге в Интернете и быструю передачу данных.

Для дополнительного удобства ноутбуки оснащены портом USB 3.1 Type-C и HD-камерой с поддержкой сверхширокого динамического диапазона (SHDR). Подсветка клавиатуры (доступна опционально) упрощает работу в условиях недостаточного освещения, а большая высокоточная сенсорная панель Precision Touchpad, гарантирует высокую эффективность и удобство взаимодействия с ОС, даже в тех ситуациях, когда компьютерной мыши нет под рукой.

Специальный выпуск Swift 3 с крышкой из стекла Vibrant Corning Gorilla Glass предлагает возможность сделать ноутбук поистине уникальным, украсив его фотореалистичным изображением, которое будет устойчиво к царапинам и не сотрется со временем.

Ноутбук Swift 1 благодаря компактному корпусу и привлекательной цены отлично подойдет школьникам, студентам и практичным пользователям. Толщина ноутбука составляет 14,95 мм, а вес не превышает 1,3 кг. Модель Swift 1 выпускается в цельнометаллическом корпусе и доступна в трех цветах: серебристом (Pure Silver), золотистом (Luxury Gold) и розовом (Salmon Pink).

Swift 1 работает до 10 часов без подзарядки, поэтому его можно использовать целый день, а вечером еще останется время позаниматься дополнительно или поискать нужную информацию в Интернете. Ноутбуки серии Swift 1 оснащены 13,3-дюймовым дисплеем Full HD с матрицей IPS1, процессорами Intel® Pentium® или Celeron®, модулем памяти на 4 ГБ и высокоскоростным SSD-диском либо eMMC накопителем емкостью 64, 128 или 256 ГБ.

Обе модели Swift 1 и Swift 3 поддерживают быстрое и надежное беспроводное подключение благодаря технологии 2x2 MIMO 802.11ac.

Оба ноутбука оснащены сканером отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello для быстрого и безопасного входа в систему. Наличие сертификата Skype для бизнеса обеспечивает возможность общения без помех в любое время. Приложение Acer BluelightShield позволяет регулировать интенсивность излучения синего цвета, снижая нагрузку на глаза, а технология Acer TrueHarmony оптимизирует воспроизведение аудио, обеспечивая высокое качество при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

Модели Swift 3 поступят в продажу в России в третьем квартале по ориентировочной цене от 41990 руб. Модели Swift 1 поступят в продажу в России в третьем квартале по ориентировочной цене от 25990 руб.