Acer обновила линейку ноутбуков Aspire

Acer представила новую линейку ноутбуков Aspire. Линейка под управлением Windows 10 рассчитана на широкий круг покупателей благодаря разнообразию моделей: от простых и удобных Aspire 1 и Aspire 3 для учебы и семейного использования — до практичного и функционального Aspire 5, а также мощного Aspire 7, который оценят продвинутые пользователи.

Для тех, кто в первую очередь хочет от ноутбука производительности, новый Aspire 7 комплектуется процессором Intel Core i7 (7-го поколения) серии HQ и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060. Aspire 5 с мощным процессором, современной видеокартой и дисплеем Full HD (в ряде моделей) понравится тем, кто хочет эффективно работать и знает толк в развлечениях. Модели Aspire 1 и Aspire 3 легко справляются с ежедневными задачами благодаря таким преимуществам, как удобная высокоточная сенсорная панель, технология скоростной беспроводной связи 802.11ac, а также расширенный функционал для работы с мультимедийными файлами.

Модель Aspire 1 подойдет для семейного использования и серфинга в интернете, а также в качестве второго устройства. Вместе с этим ноутбуком вы получаете годовую подписку Office 365 Personal и хранилище OneDrive объемом 1 ТБ. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами — HDMI, Ethernet, USB 3.0 и двумя USB 2.0, а скорость беспроводной передачи данных по технологии 802.11ac у него втрое выше, чем при использовании традиционных протоколов. Новинка с 14-дюймовым дисплеем комплектуется процессорами Intel Celeron или Pentium, хранилищем eMMC на 32 или 64 ГБ, модулем памяти DDR3L на 4 ГБ, видеокартой Intel HD Graphics и мощной батареей, которая обеспечивает до 9 часов работы без подзарядки. При этом общий вес устройства составляет всего 1,65 кг, а толщина корпуса не превышает 18 мм.

Ноутбук Aspire 3 обладает всеми преимуществами модели Aspire 1, но отличается еще более высокой производительностью и расширенными возможностями, позволяющими более эффективно работать с медиафайлами.

Серия Aspire 3 доступна с различными типами дисплеев: 14-дюймовый HD, 15,6-дюймовый HD и 15,6-дюймовый Full HD. Ноутбук комплектуется процессорами Intel Core, Celeron либо Pentium и модулями памяти объемом до 12 ГБ. Встроенная технология Acer BlueLightShield позволяет регулировать интенсивность излучения синего света, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Ноутбук Aspire 5 станет настоящей находкой для активных пользователей мультимедиа контента, поскольку отлично подходит для его создания и демонстрации. Расширенные возможности и качественное оформление привлекают внимание более требовательных пользователей.

Aspire 5 оснащен процессорами Intel Core 7 поколения, новейшими видеокартами Nvidia GeForce, а также модулями памяти DDR4 с частотой 2400 МГц и объемом до 20 ГБ. Что касается хранения данных, то доступны несколько вариантов: можно выбрать HDD-диск объемом до 2 ТБ либо SSD-диск M.2 объемом до 256 ГБ.

Оптимизированные характеристики для работы с мультимедийным контентом выделяют Aspire 5 из ряда аналогичных устройств. 15,6-дюймовый дисплей HD или Full HD с матрицей IPS обеспечивает точную передачу цвета и хорошие углы обзора. Acer TrueHarmony устраняет возможные искажения звука, два цифровых микрофона со встроенной технологией Acer Purified.Voice упрощают голосовое взаимодействие с Кортаной, а сертификация Skype для бизнеса гарантирует общения без помех и ограничений. Для подключения периферийных устройств в ноутбуке предусмотрены разъемы USB 3.1 Type-C (1-го поколения), USB 3.0 с функцией зарядки при отключенном питании, а также два порта USB 2.0.

Ноутбук Aspire 7 — флагман обновленной линейки Aspire. Он идеально подойдет дизайнерам или представителям других творческих профессий, которым требуется производительный и точный инструмент для работы.

В тонком корпусе Aspire 7 установлены производительные процессоры Intel Core серии HQ и видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1060. Чтобы владельцы могли в полной мере воспользоваться предлагаемыми возможностями, мы оснастили Aspire 7 модулями памяти DDR4 с частотой 2400 МГц и объемом до 32 ГБ, а также вместительным хранилищем (HDD-диск объемом до 2 ТБ и SSD-диск с интерфейсом M.2 и объемом до 512 ГБ). HD-камера на ноутбуке поддерживает формат HDR, а технология Dolby Audio Premium обеспечивает максимально комфортное прослушивание аудио.

Беспроводное подключение по протоколу 2x2 MIMO 802.11ac и проводное соединение по стандарту Gigabit Ethernet гарантируют стабильную связь и быструю передачу данных. Набор разъемов — то же, что и у модели Aspire 5, включая порт для зарядки устройств при выключенном питании. Ноутбук заключен в тонкий и прочный алюминиевый корпус, привлекая внимание стильным дизайном. Кроме того, модель Aspire 7 оснащается 15- либо 17-дюймовым экраном.

Ноутбуки линейки Acer Aspire 1 поступят в продажу в России в третьем квартале 2017 года по цене от 18990 руб. Ноутбуки линейки Acer Aspire 3 поступят в продажу в России в третьем квартале 2017 года по цене от 19990 руб. Ноутбуки линейки Acer Aspire 5 поступят в продажу в России в третьем квартале 2017 года по цене от 29990 руб. Ноутбуки линейки Acer Aspire 7 поступят в продажу в России в третьем квартале 2017 года по цене от 49990 руб.