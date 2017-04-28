1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов

МТУСИ и 1С подписали договор о создании в университете базовой кафедры «Корпоративные информационные системы». Помимо этого, также подписано соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в сфере образования с компанией «Лаборатория Касперского». Свои подписи под документами поставили генеральный директор 1С Борис Нуралиев, директор по персоналу «Лаборатории Касперского» Марина Алексеева и И.О. ректора МТУСИ Сергей Ерохин.

Подписание состоялось в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в ходе расширенного заседания Россвязи. На процедуре присутствовал руководитель Россвязи Олег Духовницкий. Он подчеркнул, что сотрудничество такого старейшего и крупнейшего отраслевого вуза как МТУСИ с ведущими игроками российского ИТ-рынка и лидерами ИТ-индустрии открывает новую страницу и новые возможности по подготовке современных высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и востребованных как на российском, так и международном рынках.

Базовая кафедра «Корпоративные информационные системы» создается для практико-ориентированного обучения студентов по образовательным программам на основе сертификационных курсов 1С, в том числе адресной подготовки специалистов для компании 1» и ее стратегических партнеров, а также организации образовательно-производственной площадки для совместных проектов МТУСИ и 1С.

Целью соглашения с «Лабораторией Касперского» является создание в МТУСИ научно- образовательного центра компании. Это структурное подразделение университета будет ориентированно на предоставление образовательных и информационно-консультационных услуг в области информационной безопасности как внутри вуза, так и представителям регионального сообщества. Кроме того, предусматривается совместных целый ряд совместных образовательных мероприятий, направленных на подготовку специалистов в области информационной безопасности.