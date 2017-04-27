ТТК запустила единый номер для поддержки клиентов среднего и малого бизнеса

«Транстелеком» объявила об организации отдельного единого номера круглосуточной поддержки клиентов среднего и малого бизнеса 8 800 775 00 15. Как рассказали CNews в компании, бесплатная выделенная линия позволит централизовать обработку обращений от юридических лиц со всей России и улучшить качество обслуживания.

Единый номер создан для совершенствования и стандартизации сервиса, а также для повышения эффективности управления качеством обслуживания клиентов компании. Специалисты call-центра осуществляют консультации по всей линейке продуктов, тарифных планов для юридических лиц, а также помогают в оперативном решении вопросов технического характера.

«Мы обеспечиваем качественными телекоммуникационными услугами не только розничных абонентов, но и бизнес-клиентов. Существенную часть из наших корпоративных заказчиков составляют предприятия среднего и малого бизнеса, у которых есть собственные потребности и запросы, - отметил Советник Президента по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Транстелеком» Алексей Назаров. – В этом году мы будем активно работать над запуском новых продуктов и услуг, а также над улучшением сервисных показателей в области обслуживания. В связи с этим – перевод обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса на единый номер 8800 – вполне логичный и закономерный шаг».

Сегодня «Транстелеком» является крупным магистральным оператором, а также одним из лидеров среди поставщиков услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии в регионах России, как для физических лиц, так и для юридических лиц.