Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge

Toshiba Electronics Europe объявила о том, что Dell EMC начинает устанавливать SATA SSD-диски Toshiba для центров обработки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G.

Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корпоративного использования параметрами задержки, энергопотребления и возможностями шифрования для работы в корпоративных системах, таких как веб-серверы, файловые серверы, системы потоковой передачи мультимедиа и видео по запросу, поисковые системы и хранилища «теплых» данных. В серии HK используется собственная технология коррекции ошибок компании Toshiba Quadruple Swing-By Code (QSBC) — высокоэффективный код коррекции ошибок (ECC), который обеспечивает улучшенную защиту данных и надежность.

«Благодаря новому уровню сотрудничества у клиентов компании Dell EMC теперь будет больше вариантов, и добавление SSD-дисков Toshiba для центров обработки данных позволит им выбрать надежную, высокоэффективную и защищенную технологию для создания корпоративной инфраструктуры и прикладных решений, — сказал Рави Пендеканти (Ravi Pendekanti), старший вице-президент по управлению продуктами и маркетингу серверных решений компании Dell EMC. — Расширенный ассортимент серверов Dell EMC PowerEdge 13G с SSD-дисками Toshiba HK4 для центров обработки данных с поддержкой шифрования предоставляет нашим клиентам оптимальные варианты обеспечения безопасности критически важных корпоративных данных».

В новых отчетах о состоянии рынка компании IDC компания Toshiba отмечена как самый быстрорастущий поставщик по объему продаж и количеству проданных устройств как в сегменте жестких дисков (HDD) с мировым объемом 25 миллиардов долларов США, так и в сегменте твердотельных дисков (SSD) с мировым объемом $17 млрд в 2016 г. по сравнению с 2015 г.. Компания Toshiba целенаправленно работает над расширением ассортимента предлагаемых SSD-дисков и разработкой революционных технологий хранения данных для центров обработки данных и корпоративных хранилищ, стремясь удовлетворять растущие потребности клиентов и партнеров компании.

«Toshiba предлагает компании Dell EMC и ее клиентам многолетний опыт создания устройств хранения данных и широкий спектр продуктов, — сказал Акира Моринага (Akira Morinaga), президент компании Toshiba Electronics Europe. — Сегодняшние новости служат дополнительной иллюстрацией нашего стремления решать задачи клиентов, предоставляя инновационные устройства хранения данных, и работать в качестве постоянного поставщика SSD-дисков компании Dell EMC».