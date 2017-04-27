Synology представила all-flash NAS FlashStation FS2017 для ресурсоемких приложений

Synology объявила о выпуске FlashStation FS2017, масштабируемого NAS-сервера для крупного бизнеса. Благодаря высокой производительности до 90000 IOPS в режиме обработки данных с размером кластера 4K и случайной записи, FS2017 справится с анализом больших массивов информации, обработкой видео, виртуализацией и любыми ресурсоемкими приложениями, требующие высоких IOPS показателей с минимальными временными задержками.

FS2017 оснащен 8-ядерным процессором Intel Xeon и оперативной памятью 16 ГБ DDR4 ECC RDIMM (с возможностью расширения до 128 ГБ), что гарантирует высокую производительность и пропускную способность при многозадачных процессах. Несколько LAN интерфейсов: 4 порта 1GbE и 2 порта 10GBase-T в сочетании с поддержкой 10GbE / 25GbE / 40GbE NIC, позволяет FS2017 максимально расширять пропускную способность при работе ресурсоемких приложений.

«Использование SSD накопителей в сочетании с RAID технологией имеет одну особенность:– возможность одновременного выхода из строя всех дисков из-за равномерно распределенной нагрузки. Наша задача – предотвратить возникновение подобной ситуации. – сказал Вик Хсу (Vic Hsu), CEO Synology Inc. - Технология RAID F1, реализованная в FS2017, решает данную проблему благодаря специально разработанному алгоритму, который поддерживает неравномерное распределение рабочей нагрузки на различные диски, повышая таким образом надежность хранения данных и работоспособность системы».

FS2017 работает под управлением операционной системы Synology DSM, удостоенной многочисленных наград, со встроенной технологией Snapshot Replication, позволяющей создавать до 65000 резервных копий на сторонние серверы, и всесторонней поддержкой решений для виртуализации VMware, Citrix, Hyper-V и OpenStack. Благодаря интеграции с Windows ACL, Windows AD, LDAP и возможностью настроек различных прав доступа к приложениям, FS2017 в ближайшем будущем сможет завоевать популярность среди компаний крупного бизнеса. FS2017 уже доступны к отгрузкам по всему миру.