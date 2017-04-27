Panasonic открыл новое производство автомобильных литий-ионнных аккумуляторов в Китае

Японская корпорация Panasonic провела церемонию открытия нового производства литий-ионных аккумуляторов призматического типа для экологичных транспортных средств в Даляне, Китай. Это первая собственная фабрика автомобильных аккумуляторов Panasonic в регионе. Создание таких производств в Японии, США и Китае, по мнению представителей компании, должно повысить конкурентоспособность японской корпорации на глобальном рынке, сообщили CNews в Panasonic.

Рост озабоченности проблемами окружающей среды от года к году стимулирует развитие рынка экологичных транспортных средств, в том числе гибридов, подключаемых гибридов и другого электротранспорта, отметили в корпорации. Panasonic поставляет литий-ионные батареи автопроизводителям во всех регионах мира. Предвидя грядущее увеличение спроса на высокоэффективные автомобильные аккумуляторы, компания не только увеличила объемы производства на своих японских предприятиях, но и приступит к выпуску автомобильных аккумуляторных ячеек в США в 2017 г.

Новое предприятие в Китае будет находиться под управлением компании Panasonic Automotive Energy Dalian Co. — совместного предприятия корпорации Panasonic и компании Dalian Levear Electric Co., созданного в феврале 2016 г.



Общая площадь новой фабрики Panasonic в Китае составляет около 170 тыс. кв.м, площадь помещения — около 80 тыс. кв.м

В 2019 финансовом г. Panasonic рассчитывает увеличить продажи продуктов и решений для автомобильной отрасли (в том числе информационно-развлекательных систем и промышленных компонентов) до 2 трлн йен. Новое предприятие, по задумке корпорации, должно укрепить автомобильный бизнес Panasonic и стать одной из ключевых производственных площадок компании в Китае.