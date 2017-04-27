«Объединенная Вагонная Компания» внедряет ERP-систему SAP S/4HANA

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) — интегрированный железнодорожный холдинг, специализирующийся на производстве, транспортных услугах и оперативном лизинге, инжиниринге и сервисном обслуживании грузовых вагонов нового поколения — приступила к внедрению ИТ-системы управления предприятиями SAP S/4HANA. Об этом CNews сообщили в НПК ОВК.

SAP S/4HANA — это ERP-система нового поколения для управления ресурсами предприятия, созданная на базе передовой in-memory платформы SAP HANA. Как ожидается, внедряемая система позволит увеличить скорость работы корпоративной информационной системы и процедур закрытия финансового периода, оптимизировать процессы управления корпорацией, предоставить новый уровень аналитических возможностей и отчетности в режиме реального времени, снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты на финансовый аудит и трудозатраты пользователей.

Холдинг планирует создание корпоративного шаблона ИТ-решения для своих вагоностроительных предприятий, расположенных на промышленной площадке г. Тихвина.

«Внедрение современной SAP-платформы на наших производственных предприятиях — это логичный и, в то же время, значимый шаг для холдинга. Опора на ведущие функциональные и технологически развитые решения позволит обеспечить максимальный бизнес-эффект и качественно улучшить производственные процессы», — убежден Владислав Масенков, директор по развитию ИТ НПК ОВК.