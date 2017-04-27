Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги»

Neti объявила об успешном завершении проекта по модернизации Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги». С 2014 года компания «Быстроденьги» в качестве консолидирующей корпоративной информационной системы использует Microsoft Dynamics AX 2012. После внедрения системы, у компании появилась необходимость устранить большое количество ошибок в системе и доработать ее под потребности бизнеса. Так начался поиск подходящего подрядчика и выбор был сделан в пользу компании Neti. Совместная работа над проектом показала отличный результат: ошибки текущего функционала были устранены оперативно; в 2 раза сократилось количество запросов по ошибкам от пользователей.

Для работы над проектом по модернизации системы была сформирована специальная команда из консультантов и разработчиков компании Neti. Исходя из запроса клиента, распределили задачи на несколько этапов и доработали функционал системы, связанный с управленческим учетом, бухгалтерским и налоговым учетом, интеграцией со внешними системами:, автоматизировали и оптимизировали процессы и расчеты по займам (в том числе, по созданию резервов по сомнительным догам и возможным потерям по займам); автоматизировали обмен данных между фронт-офисной системой и Microsoft Dynamics AX 2012 (обмен данных по справочникам заемщиков, цессионариев, договоров займа, операций по займам, цессиям); реализовали функционал инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с особенностями учета в компании и интеграцию коробочных продуктов между АБС (Автоматизированная банковская система) и Microsoft Dynamics AX 2012.

Руслан Кафиатуллин, со-основатель Neti, отметил: «Вместе мы проделали большой путь: от устранения ошибок текущего функционала до модернизации системы Microsoft Dynamics AX 2012. Совокупность выполненных работ теперь дает компании «Быстроденьги» ряд преимуществ: сокращено время формирования нескольких видов отчетов: управленческих, бухгалтерских и налоговых (что в том числе было одной из основных целей проекта); после выполнения работ по оптимизации время выполнения регламентных операций и закрытия периода сократилось, что особенно актуально ввиду постоянного роста количества операций».

Дмитрий Миндрин, представитель компании «Быстроденьги», сказал: «Благодарю Neti за существенный вклад в повышение стабильности и быстродействия системы, а также за качественную поддержку и развитие системы. Статистика последних месяцев такова, что объем запросов упал в 2 раза. Другими словами, у пользователей в 2 раза меньше сложностей в работе с системой. Что, безусловно, в том числе и ваша заслуга».