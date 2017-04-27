МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес»

Компания Inoventica Services, провайдер облачных сервисов, и «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), провайдер мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявили о заключении нового контракта, в рамках которого Inoventica Services обеспечит виртуализацию ИТ-инфраструктуры МТТ для предоставления услуг на платформе облачной телефонии «МТТ Бизнес». Об этом CNews сообщили в группе компаний Inoventica.

В рамках данного контракта Inoventica Services предоставит облачное решение по модели IaaS для обработки и хранения возрастающего объема трафика услуги виртуальной АТС, облачных приложений и сервисов, используемых тысячами корпоративных клиентов МТТ.

Аналогичный контракт был заключен в прошлом году. За прошедший год суммарная емкость выделяемых ресурсов (производительность) выросла в 2 раза, рассказали в Inoventica. Согласно условиям нового контракта, емкость хранения для каждой виртуальной машины составит 15 терабайт с возможностью динамического расширения объёма потребляемых ресурсов, резервное копирование всех данных будет осуществляться 1 раз в день с глубиной хранения 7 дней.

«Вследствие активного развития наших облачных услуг и, в первую очередь, платформы “МТТ Бизнес”, а также расширения ее функционала и абонентской базы появилась потребность в высокотехнологичной масштабируемой инфраструктуре для хранения больших объемов данных, которая позволит балансировать нагрузку на наши собственные системы, — пояснил Евгений Васильев, генеральный директор МТТ. — Компания Inoventica на протяжении многих лет зарекомендовала себя как надежный партнер по ряду проектов, чьи решения соответствуют требованиям бизнеса МТТ и привлекательны по соотношению цена-качество».

Особенностью ИКТ-инфраструктуры Inoventica Services, образованной географически разнесенными ЦОДами, объединенными собственной транспортной инфраструктурой и технологией геокластера, является возможность гибко наращивать задействованные емкости для возрастающих потребностей МТТ (совокупная вычислительная емкость оборудования Inoventica Services — 13 Петафлопс, объем хранения данных — 122 Петабайта, емкость каналов связи — 20 Тбит/с).

«В рамках многолетнего сотрудничества с МТТ было успешно реализовано несколько проектов, среди которых — предоставление выделенных каналов в пяти федеральных округах РФ, внедрение системы защиты от сетевых атак invGuard на сети МТТ, интеграция порталов самообслуживания МТТ и Inoventica, — отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica. — Данный контракт является новым перспективным направлением сотрудничества и открывает возможности увеличения доли Inoventica Services на рынке IaaS-решений».