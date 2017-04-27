Московский ткацко-отделочный комбинат оцифровал текстильные изделия с помощью «Элар»

Корпорация «Элар» оцифровала текстильные изделия для Московского ткацко-отделочного комбината (МТОК). Полученный цифровой ресурс будет использоваться для наполнения интернет-сайта предприятия и создания электронного каталога, сообщили CNews в «Элар».

Значительная часть ассортимента МТОК — это ткани, в основном гобелен, рогожка и шенилл, а также готовые швейные изделия: декоративные чехлы, салфетки и комплекты салфеток, скатерти, покрывала, мебельные комплекты, косметички, прихватки и т.д. Комбинат также производит гобеленовые картины и панно. В производственном центре корпорации «Элар» с помощью комплексов «Элар ПауэрСкан» оцифрованы как образцы тканей, так и готовые изделия.

«Оцифровка изделий и образцов ткани, в отличие от фотографирования, обеспечивает на их электронных копиях точную цветопередачу, рельеф и фактуру», — пояснила Наталья Акаро, бренд-менеджер МТОК. По словам представителя компании, цифровые образы тканей и швейных изделий будут использоваться для представления ассортимента МТОК в интернете.

«Комплексы “Элар ПауэрСкан” применяются для реализации самых разных проектов оцифровки, — рассказал ведущий эксперт корпорации «Элар» Александр Кузнецов. — Все критерии качества сканирования — воспроизведение полутонов, минимальный уровень цветовых шумов и геометрических искажений, точная цветопередача, высокая разрешающая способность — позволяют переводить в электронный вид на этом оборудовании живопись, графику, изделия из ткани, ковры, географические карты и так далее».