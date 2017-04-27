«ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве

Компания «ИнтерТраст», отечественный разработчик систем электронного документооборота, объявила о технологическом партнерстве с компанией «НТЦ ИТ Роса», специализирующейся на разработке системного ПО, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации. Цель партнерства разработчиков — повысить конкурентоспособность создаваемых программных продуктов и расширить круг потребителей, сообщили CNews в «ИнтерТраст».

В рамках сотрудничества компаний «ИнтерТраст» и «Роса» проведено тестирование на совместимость системы электронного документооборота CompanyMedia и операционных систем «Роса» линеек Enterprise и «Кобальт» (разработаны на базе Linux и предназначены для построения инфраструктурных решений с высоким уровнем доступности и защиты от внешних угроз). Наряду с СЭД CompanyMedia и ОС «Роса» в состав тестового стенда входили СУБД PostgreSQL, сервер приложений JBOSS и офисный пакет Libre Ofice.

«Мы целенаправленно выстраиваем партнерские отношения с российскими разработчиками, специализирующимися на применении СПО-платформ. Сотрудничество с компанией “Роса” — это возможность предложить более полный спектр решений тем заказчикам, которые заинтересованы в построении импортонезависимой среды для управления документами на базе свободного программного обеспечения», — заявил Александр Савельев, заместитель генерального директора «ИнтерТраст» по разработке ПО.

«Наша компания постоянно расширяет технологическое партнерство с российскими разработчиками ПО. Технологическая совместимость с продуктами “Интертраст”" позволит нашим компаниям предоставить заказчикам комплекс платформенных и прикладных программных средств для решения задач электронного документооборота. При этом такие решения будут полностью соответствовать требованиям президента и правительства РФ по импортозамещению», — подчеркнул Сергей Александров, коммерческий директор «НТЦ ИТ Роса».