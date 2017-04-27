Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13%

Компания Columbus подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 финансового года. Рост прибыли составил 13%, а выручки EBITDA — 14%. Подобные итоги компания показывает пятый год подряд, сообщили CNews в Columbus.

Доход компании в отчетном квартале составил 310 млн датских крон (против 275 млн датских крон в 2016 г.), в то время как прибыль EBITDA поднялась до 29 млн датских крон (с 26 млн датских крон в 2016 г.).

«Финансовый год Columbus начала с уверенного роста. Мы видим большую заинтересованность клиентов в цифровой трансформации и оптимизации бизнеса, и число подобных проектов увеличивается», — отметил Томас Оноре (Thomas Honoré), CEO компании Columbus.

Развивается сервисное направление компании: рост прибыли по нему составил 18%, выручки до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации — 33%. Главными показателями улучшений в этом сегменте бизнеса стали увеличение количества часов работы служб поддержки клиентов и повышение спроса на пакеты услуг Columbus.

«Мы постоянно улучшаем качество сервиса. Важной составляющей успеха первого квартала 2017 года стало использование программ круглосуточной технической поддержки клиентов в филиалах компании, расположенных по всему миру», — продолжил Томас Оноре (Thomas Honoré), CEO компании Columbus.

Основным фактором стабильного увеличения прибыли стал сервис Columbus Care: 62% роста за счет заключения новых контрактов. В первом квартале доход от Columbus Care увеличился на 17%, что составило 24,4% от общей прибыли компании, указали в Columbus.

Ожидается, что выручка в 2017 г. сохранится на уровне 1,35 млрд датских крон, а прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации составит порядка 150 млн датских крон. По прогнозам, 10% номинального акционерного капитала будет выплачено держателям акций.