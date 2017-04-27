Администрация Качканарского городского округа внедрила СЭД «Этлас»

Администрация Качканарского городского округа внедрила систему электронного документооборота «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт».

В начале года специалистами отдела информационных технологий Администрация Качканарского городского округа началось изучение СЭД «Этлас» с целью принятия решения о соответствии данной системы всем требованиям и поставленным задачам. В том числе был выдвинут широкий спектр требований к системе электронного документооборота.

В целом по требованиям заказчика система должна была содержать следующий функционал: средства автоматизации работы с входящей, исходящей и внутренней документацией с возможностью автоматической нумерации, размещения и именования регистрируемых документов; полнофункциональный веб-клиент; полноценный архив документов, который позволяет хранить все документы администрации в структурированном виде; мощный и удобный инструмент поиска документов по любым его атрибутам и содержимому документа; механизм группового импорта и экспорта документов, а также импорта и экспорта папок документов с сохранением их структуры — данная возможность важна для быстрого заведения и регистрации уже существующих документов; средства работы с шаблонами документов.

Одна из основных задач, которую должна была решить внедряемая система — это автоматизация ряда бизнес-процессов администрации, таких как: прием и первичная обработка поступающих в администрацию документов; согласование заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; контроль исполнения поручений; согласование заявки с созданием договора; согласование распоряжений/постановлений.

По отзыву заказчика, в результате внедрения системы электронного документооборота и управления бизнес-процессами администрация получила: централизованный архив документов с автоматизацией их полного жизненного цикла; быстрый удаленный доступ к любому документу администрации; значительное ускорение процессов согласования и совместной разработки документов. Кроме того, руководители всех уровней получили полную картину исполнения поручений и выявления слабых мест, что, в свою очередь, дало возможность оптимизировать работу администрации за счет введения административно-управленческих изменений.