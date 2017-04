Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга

Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложения для смартфонов, и электронные ключи Ericsson. Приложение обеспечит владельцам самых подключенных автомобилей в мире Lynk & Co 01 возможность со смартфона открывать двери машины другим людям и следить за передвижениями автомобиля. Для доступа в автомобиль будут применяться цифровые ключи Ericsson и каршеринговая платформа LYNK & CO.

Кроссовер Lynk & Co 01 был анонсирован в октябре прошлого года как автомобиль с максимальными возможностями подключения к интернету. Уже в момент представления новинки было объявлено о том, что владелец сможет передавать свою машину во временное пользование другим людям. Сама эта идея возникла в результате проведенных исследований, по данным которых 90% времени автомобили не используются владельцами.

Постоянное подключение к сети и поддержка целого ряда приложений, выведенных на центральный дисплей автомобиля, являются отличительной особенностью марки LYNK & CO. Работу интегрированной системы обработки и передачи данных обеспечивает облачная платформа Ericsson Connected Vehicle Cloud, а также технологии Ericsson в области интернета вещей и облачной архитектуры.

«Используя нашу уникальную экспертизу в области интернета вещей и облачных решений и глубокое понимание рынка, которое есть у LYNK & CO, мы смогли совместно разработать надежную и защищенную платформу, необходимую автомобилям этой марки. Помимо этого, это партнерство окажет положительное влияние на основное направление нашего бизнеса, поскольку приведет к росту трафика в сетях, построенных на базе наших решений», - сказала Шарлотта Сунд (Charlotta Sund), возглавляющая в Ericsson направление интернета вещей (IoT).

«В центре бренда LYNK & CO - возможности подключения к сети. Наши машины построены на основе новых технологий, а Ericsson является идеальным партнером для создания цифрового автомобиля. Цифровой ключ – это инновационное решение, и благодаря облачным технологиям мы можем предложить нашим пользователям совершенно новые услуги и функциональность», - отметил президент LYNK & CO Алан Вайссер (Alain Visser).

Автомобильный бренд LYNK & CO принадлежит компании Geely Auto Group, являющейся дочерним предприятием группы Zhejiang Geely Holding Group, владеющей брендами Volvo и London Taxi. Ожидается, что первый автомобиль LYNK & CO модели 01 появится в продаже в Китае в 2017 году, а затем поставки начнутся в Европу и США.