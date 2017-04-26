Axoft стал единственным дистрибутором Kerio в России

Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории РФ и СНГ, становится единственным дистрибутором Kerio в России. С марта 2017 г. функционал отечественного офиса Kerio передан ИТ-дистрибутору, сообщили CNews в Axoft. Теперь компания будет представлять интересы производителя на территории РФ. По заверениям представителей Kerio, российские пользователи не останутся без технической поддержки — компании с действующим сроком лицензий смогут получать консультации у сертифицированных инженеров Axoft.

По условиям соглашения, Axoft будет отвечать за развитие бизнеса на территории РФ и оказывать всестороннюю поддержку пользователям и партнерам. Ранее этот функционал был закреплен за российским представительством Kerio. Дистрибутор берет на себя ответственность, в том числе и по таким вопросам, как: защита сделок, консультирование по продуктам на этапе пресейла, рассмотрение и решение спорных вопросов, оказание маркетинговой поддержки и др. Техническую поддержку 1 уровня можно получить у сертифицированных инженеров Axoft.

Как отмечается, компания является официальным дистрибутором Kerio c 2004 г. Через Axoft можно приобрести любое решение Kerio: систему управления защитой от угроз Kerio Control; инструмент для управления электронной почтой, календарями, контактами и задачами Kerio Connect; телефонную систему корпоративного уровня Kerio Operator и облачное решение Kerio Cloud.

«Kerio оказывает Axoft огромное доверие, передавая задачи, которые ранее выполняло региональное представительство вендора. Это результат нашего многолетнего сотрудничества и готовности со стороны Axoft выделять ресурсы для совместного развития бизнеса. С другой стороны, для нас это большая ответственность — выполнять функции эксклюзивного представителя вендора. Мы по-прежнему будем фокусироваться на сегменте заказчиков SMB, предоставляя им одно из оптимальных решений в области бизнес-коммуникаций по соотношению “цена-качество”», — прокомментировал событие Евгений Куртуков, руководитель отдела поддержки и развития продаж Axoft.

«Передавая нашему давнему партнеру представительские права, мы уверены в успехе. Доказательство тому — годы плодотворного сотрудничества. Axoft сосредоточится на развитии бизнеса и всесторонней поддержке канала, и первые положительные результаты работы, уверен, мы увидим совсем скоро», — считает Максим Акимов, глобальный директор по партнерским продажам, Kerio.