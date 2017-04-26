AMD представила видеокарту Radeon Pro Duo

AMD представила двух-процессорную видеокарту, разработанную специально для профессионалов: построенный на архитектуре Polaris адаптер Radeon Pro Duo. Основанная на технологиях Radeon Pro WX 7100, видеокарта Radeon Pro Duo была создана для достижения превосходных результатов при работе с мультимедиа, развлекательными приложениями, трансляциями и производственными процессами. Она обеспечивает выдающийся уровень производительности и превосходную гибкость в соответствии с требованиями современных креативных профессионалов.

Radeon Pro Duo комплектуется 32 ГБ памяти GDDR5, что позволяет работать с обширными наборами данных, более сложными 3D-моделями, создавать видео с более высоким разрешением, а также легко моделировать усложненные сборки. При максимальной мощности 250 Вт, видеокарта Radeon Pro Duo содержит в общей сложности 72 вычислительных модуля (4608 потоковых процессоров), достигая комбинированной производительности до 11,45 Терафлопс при одинарной точности на одной плате, а также вдвое превосходит геометрические возможности видеокарт Radeon Pro WX7100. Radeon Pro Duo позволяет специалистам работать с четырьмя мониторами 4K на частоте 60 Гц, а также поддерживает новейшие мониторы с разрешением 8К при частоте 30 Гц через один кабель, либо при частоте 60 Гц при установке двойного кабеля.

«В наше время профессиональные рабочие процессы продолжают усложняться, часто требуют создателей контента переключаться между широким спектром приложений в ходе выполнения своих заданий, останавливая одно приложение, чтобы передать вычислительные ресурсы другому. Мы разработали Radeon Pro Duo, чтобы устранить эти ограничения, предоставив профессионалам возможность выполнять несколько задач одновременно без каких-либо компромиссов, выделяя ресурсы GPU туда, куда нужно и тогда, когда нужно. Таким образом, мы продолжаем выполнять свои обещания, которые дали вместе с анонсом Radeon Pro: предоставить профессионалам более широкий выбор возможностей работы, обеспечить поддержку многозадачных процессов, ускорить работу приложений и создать мощные решения для более сложных нагрузок, таких как VR», - сказал Оги Бркик (Ogi Brkic), руководитель подразделения профессиональной графики в Radeon Technologies Group, AMD.

Дизайн Radeon Pro Duo с двумя GPU предоставляет профессионалам необходимую гибкость в своих рабочих процессах, обеспечивая простое переключение между приложениями, выделив необходимые ресурсы каждому из них. Профессионалы могут сохранить свой творческий импульс, сделать больше и быстрее, совершая больше итераций проектирования за то же самое время.

«Я был очень впечатлен мощностью Radeon Pro Duo, особенно в Nuke. Гибкость в возможности делить ресурсы GPU между разными задачами, открывает просто феноменальные возможности и создает исключительную среду для многозадачной работы: можно создавать сложную сцену, переходить в 3D-приложение, чтобы создать актив и экспортировать их обратно в Nuke, продолжить композицию, потом перейти в Photoshop или Mari, нарисовать проекцию, чтобы загрузить ее обратно в Nuke, и продолжить работу. Radeon Pro Duo справляется с основными и самыми разнообразными задачами, не теряя ни грамма в превосходной 3D-производительности. Для тех проектов, которые я беру на себя, как универсал, Radeon Pro Duo уничтожает все барьеры. Эта карта может все», - сказал Кайнан Стефенсон (Kynan Stephenson), художник-фрилансер.

Radeon Pro Duo радикально увеличивает производительность самых популярных профессиональных приложений, благодаря поддержке нескольких GPU или плагинов и ускорению выполнения задач. В определенных профессиональных приложениях Radeon Pro Duo обеспечивает прирост производительности до 2 раз по сравнению с Radeon Pro WX 71003, а также до двух раз на фоне ближайшей по параметрам видеокарты конкурентов.

Мощное сочетание производительности и ресурсов двойного GPU в Radeon Pro Duo представляет собой идеальное решение для современных рабочих нагрузок, включая профессиональную разработку VR-контента. VR создает важный переломный момент в отрасли мультимедиа и развлечений, эти технология все чаще встречается в современных студиях. Профессиональные видеокарты Radeon Pro Duo используют ресурсы двух GPU, чтобы провести ренденринг отдельных изображений для каждого глаза, увеличивая производительность VR по сравнению с решениями на одном GPU вплоть до 50% согласно результатам теста SteamVR test.4 Технологии AMD LiquidVR также поддерживаются ведущими движками реального времени, включая Unity и Unreal, обеспечивая четкий, комфортный и отзывчивый опыт погружения в VR вместе с Radeon Pro Duo.

«Создавая контент 360 градусов VR с разрешением 4K, самой большой сложностью остаются технологии, потому что, как художник, я хочу просто творить, не оглядываясь на ограничения оборудования. Работая с сырым, не оптимизированным контентом, создатели VR нуждаются в куда большей мощности, чем потребители VR. А вместе с Radeon Pro Duo я получаю производительность с избытком. Я сразу же заметил прирост скорости вплоть до двух раз, что позволило расширить рамки моих проектов, не идя на компромисс ни с креативностью, ни с производительностью труда», - сказал Джонатан Винбуш, основатель и креативный директор Winbush.tv.

Radeon Pro Duo был разработан с учетом самых строгих требований форм-фактора рабочих станций. Эта карта поставляется с поддержкой в режиме 24/75 support, она сертифицирована для работы с профессиональным ПО для СМИ, развлечений САПР и инженерных работ. Radeon Pro Software в свою очередь обеспечивает беспрецедентную стабильность драйверов, качество и надежность ПО с ежеквартальным обновлением функций, производительности и стабильности.

Старт продаж Radeon Pro Duo запланирован на конец мая по рекомендованной цене $999.