«Росэлектроника» объединит тысячи вычислительных машин в суперкомпьютерные сети

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал поставки на гражданский рынок сетевых адаптеров, способных объединять тысячи компьютеров в высокоскоростные сети для решения суперкомпьютерных задач в области аналитики, прогнозирования и проектирования. Об этом CNews сообщили в «Росэлектронике».

По утверждению представителей холдинга, возможности «Ангары» практически безграничны — адаптеры позволяют концентрировать в единой сети мощности до 32 тыс. компьютеров (узлов), в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров, включая отечественный «Эльбрус».

Одним из первых гражданских заказчиков новой разработки стал Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН — научный центр России в области современной энергетики и теплофизики. Созданный для института 32-узловой гибридный вычислительный кластер с сетью «Ангара» направлен на решение задач в области молекулярной динамики.

«Разработка решает проблему дефицита вычислительных мощностей в отечественной промышленности и науке, — рассказал заместитель генерального директора объединенного холдинга «Росэлектроника» Арсений Брыкин. — Создаваемые на базе сети “Ангара” вычислительные системы способны решать множество задач — от прогноза метеорологической обстановки до моделирования запуска космических аппаратов. Что важно, это делается без огромных вложений в строительство новых суперкомпьютерных объектов, на базе уже существующих мощностей».

Основой сетевого адаптера является сверхбольшая интегральная схема (СБИС) ЕС8430. По функциональности, производительности и надёжности «Ангара» сопоставима с современными разработками мировых компаний — Cray, IBM, Mellanox.

В составе «Росэлектроники» разработку и производство «Ангары» ведет московский «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (НИЦЭВТ).