Платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка

Samsung Electronics объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт платежной системы Visa, выпущенных Сбербанком России.

«С декабря 2016 года, когда к Samsung Pay подключился Сбербанк, мы с нашим партнером прошли большой путь, и теперь держатели карт Visa, выпущенных самым крупным банком России, могут воспользоваться возможностями платежного сервиса Samsung. Это тысячи новых пользователей, десятки тысяч товаров и услуг, оплаченных с помощью мобильного телефона или носимых устройств. Так, мы все вместе - пользователи, банки, платежные системы - создаем будущее», – сказал Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«Бесконтактной оплатой с помощью смартфонов уже активно пользуются многие наши клиенты, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. — Благодаря представленной новой возможности мы ожидаем значительный рост их количества».

«Новое поколение платежей формируется под влиянием развития мобильных технологий, которые меняют поведение потребителей, предлагая новые, более удобные способы оплаты. Мы рады сотрудничеству с Samsung и Сбербанком и намерены и дальше развивать наше долгосрочное партнерство, чтобы как можно больше российских держателей карт Visa могли пользоваться современными и безопасными платежными сервисами», - отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

C 11 апреля 2017 года совершать покупки с помощью сервиса Samsung Pay могут владельцы носимых устройств Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier. Благодаря технологии Samsung MST они могут проводить оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе Gear S3, выбрать карту поворотом безеля и нажать «ОПЛАТИТЬ».

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими такими банками и финансовыми организациями как Альфа-Банк, БИНБАНК, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка и Яндекс.Деньги.

С сервисом совместимы смартфоны Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC). У сервиса Samsung Pay имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, а для совершения покупки требуется авторизация по ПИН-коду приложения Samsung Pay или отпечатку пальца. Защиту данных Samsung Pay обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.