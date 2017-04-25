«Нижнекамскнефтехим» самостоятельно перешел на SAP HANA

«Нижнекамскнефтехим» объявила о том, что на порядок увеличила производительность SAP ERP за счет перехода на SAP HANA. Как рассказали Cnews в компании, переход на новую платформу значительно повысил скорость обработки больших объемов информации и принятия решений, точность прогнозов и качество планирования.

Причиной перехода на SAP HANA стал постоянно растущий объем данных компании, для эффективной обработки которого на момент принятия решения элементарно не хватало вычислительных мощностей. Система уже работала со 100% загрузкой в периоды пиковой нагрузки. В результате проекта производительность SAP ERP существенно выросла. Формирование «тяжелых» отчетов, которое раньше занимало часы, теперь стало выполняться за минуты.

«Миграция на SAP HANA с одновременным переходом на новое оборудование для нас очень важный проект, и его результат нас вполне удовлетворил: производительность системы существенно повысилась. В результате внедрения платформы HANA мы получаем новое качество ведения бизнеса, улучшение понимания происходящих бизнес-процессов и управления ими. Технологические возможности SAP HANA предоставляют бизнесу огромное количество преимуществ, в том числе: быстрый анализ больших объемов данных, повышение скорости принятия решений, улучшение качества планирования, повышение точности прогнозов. Кроме того, SAP HANA позволяет применять ускоренные, гибкие и быстрые процессы, новые возможности развития, улучшенные продукты», - отметил Николай Баранов, директор ДИТ «Нижнекамскнефтехим».

«Тот факт, что миграция достаточно сложного ландшафта «Нижнекамскнефтехима» на нашу платформу была реализована силами компании, говорит и о высокой квалификации ее сотрудников, и о зрелости инструментария миграции SAP, - сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP СНГ. - На протяжении всего проекта осуществлялась круглосуточная поддержка всех существующих бизнес-процессов и изменений в компании».

В дальнейших планах «Нижнекамскнефтехима» подготовка к переходу на SAP S/4HANA.