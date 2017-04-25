Монитор VP2768 WQHD для профессиональных фотографов доступен в России

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик вычислительных, коммуникационных решений и продуктов потребительской электроники, объявила о появлении на российском рынке монитора VP2768 для профессиональных фотографов, видеомонтажеров и графических дизайнеров. Новинка доступна для заказа у официальных партнеров начиная с мая. 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560x1440) и панелью SuperClear IPS обеспечивает высокую точность, однородность и реалистичное представление цветов в приложениях, критичных к качеству цветопередачи, сообщили CNews в ViewSonic.

Обладая почти в два раза большим разрешением по сравнению с мониторами Full HD, VP2768 имеет высокую плотность пикселей для высокой детализации и реалистичности изображений, которые требуются профессионалам. Охватывая 99% цветового пространства sRGB, монитор предварительно откалиброван в заводских условиях и имеет значение Delta E <2. Таким образом, дисплей прямо «из коробки» с высокой точностью воспроизводит насыщенные и яркие цвета, рассказали в компании.

Интегрированная функция повышения однородности цвета обеспечивает согласованную цветопередачу, а 14-разрядная таблица преобразования 3D создает палитру в 4,39 триллиона цветов. Для максимальной точности цветопередачи VP2768 поддерживает аппаратную калибровку и может использоваться с дополнительным инструментом калибровки ViewSonic Colorbration CS-Xri1. Этот комплект позволяет пользователям быстро откалибровать мониторы для различных приложений.



Монитор VP2768 WQHD предназначен для приложений, требующих высокого разрешения и точной цветопередачи

Монитор VP2768 оснащен современным интерфейсом DisplayPort, что позволяет, при необходимости, легко соединить последовательно несколько дисплеев. Более того, в многомониторных инсталляциях безрамочная конструкция монитора обеспечивает практически бесшовное воспроизведение большеформатного изображения. Другие доступные интерфейсы включают в себя HDMI 1.4, USB 3.0 (тип A и B), mini-DisplayPort и аудиовыход.

Разработанное совместно с экспертами в области управления цветом из компании X-rite программное обеспечение ViewSonic Colorbration Kit предоставляет функциональность калибровки оборудования, которая помогает согласовать работу графической карты и монитора для обеспечения оптимальной и долгосрочной согласованности цветов. Функция работает с калибраторами X-rite CS-XRi1, I1 Display pro, I1 pro2.

Кроме того, новинка обеспечивает весь спектр настроек для повышения удобства работы пользователя, включая регулировку вращения, поворота, наклона и высоты. Благодаря встроенному гироскопу изображение на экране может автоматически поворачиваться при вертикальном расположении экрана.

«Неважно, являетесь ли вы профессиональным фотографом, создателем контента, видеооператором или графическим дизайнером — цвет имеет в вашей работе решающее значение, — заявил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. — Мы разработали VP2768 таким образом, чтобы новый монитор обеспечивал исключительное единообразие и высокую точность цветов. В дополнение к функциям, ориентированным на цветопередачу, мы хотели предоставить покупателям монитора опции подключения, безрамочный дизайн и комфорт эргономики».