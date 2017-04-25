«Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») объявила о выпуске новой версии решения для электронного документооборота «Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Как рассказали CNews в компании, «Логика СЭД» на Alfresco/МСВСфера Инфооборот — это решение, наследующее преимущества этой СПО-платформы и добавляющее к ней все необходимые функции для автоматизации документооборота по российским правилам.

Продукт переведен на версию 5.1 базовой платформы Alfresco/МСВСфера Инфооборот. Это более современная и быстродействующая промышленная ECM-платформа, построенная на свободном программном обеспечении (СПО).

В версии 2.0. существенно переработан механизм работы с карточками документов, добавлена возможность открывать файлы формата Microsoft Office, Open Office и LibreOffice для редактирования непосредственно из карточки документа. Функциональные возможности СЭД обогатились рядом новых функций: наложение резолюций на документы, первичное распределение документов, централизованное отслеживание статуса документа, новые возможности по работе с поручениями и организационно-распорядительными документами. Кроме того, дополнен инструментарий продукта, с помощью которого заказчики и партнеры могут настраивать решение в ходе внедрения и эксплуатации.

В новой версии системы реализовано 16 других улучшений пользовательского функционала и 29 изменений функционала настройки и администрирования системы, делающих работу в СЭД еще более удобной и гибкой.

Решение входит в Единый реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и успешно используется ФМС России, ВПП «Патриот», Приокским заводом цветных металлов, Курскпромбанком, администрацией Южно-Сахалинска и другими организациями из различных отраслей экономики.

«Развитие СЭД на платформе Alfresco — одна из ключевых задач, поставленная перед нашей практикой в 2016 и 2017 годах, — отметил руководитель практики Alfresco «Логики бизнеса» Олег Бейлезон. — Активная работа над системой продолжится, в течение года мы будем реализовывать другие важные улучшения».

«Новые возможности новой версии платформы Alfresco, в частности более быстродействующая версия Java, современный поисковый движок и расширеное API дают возможность легко модифицировать решение под уникальные требования и добиваться на нем еще большей производительности, создают дополнительные ценности для пользователей, — сказала Елизавета Прохорова, руководитель направления Alfresco компании НЦПР. — И «Логика бизнеса», которая оперативно отразила в своем решении нововведения, повысила его конкурентоспособность».