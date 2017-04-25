«Крок» разработал для Минтранса Татарстана дорожную карту перехода на BIM-технологии

Компания «Крок» разработала дорожную карту перехода на технологии BIM (Building Information Modelling) для Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан, а также подрядных и подведомственных организаций. Благодаря новой системе министерство планирует сократить затраты и оптимизировать строительство автодорог и сооружений. Проект инициирован в преддверии вступления в силу (январь 2019 г.) законодательного предписания об обязательном использовании BIM-технологий при проектировании объектов строительства в рамках госзаказа, сообщили CNews в «Крок».

Согласно дорожной карте, переход к концепции BIM будет осуществлен в основном за счет интеграции приложений, уже используемых отделами и подрядчиками Минтранса РТ для проектирования, управления строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией объектов. Такой эволюционный подход обойдется в 2-3 раза дешевле, чем внедрение новых модулей BIM и переобучение пользователей, подсчитали в компании.

Благодаря интегрированной ИТ-среде министерство сможет централизованно контролировать финансовые показатели и все типы работ на каждом из этапов жизненного цикла объекта, а также избежать увеличения сроков и снижения эффективности проектирования из-за работы разных инженеров с разными версиями проектов. Кроме того, благодаря работе всех участников процесса в единой ИТ-среде и уменьшению числа ошибок из-за человеческого фактора должна возрасти скорость формирования проектной документации, создания 3D-модели объекта, ее согласования и передачи рабочего задания в подрядную организацию.

На этапе строительства объекта дорожная карта предусматривает автоматизацию стройработ с использованием спецтехники. Это позволяет повысить контроль за ходом выполнения работ (например, выемки грунта) в соответствии с проектными данными (отклонение менее 1 см), указали в «Крок».

«Новые технологии, которые мы привлекаем к строительству объектов транспортной инфраструктуры, позволяют Татарстану быть лидером по состоянию дорог в Российской Федерации. Но это не повод останавливаться на достигнутом. По итогам комплексного внедрения информационного моделирования мы перейдем на еще более качественный уровень реализации объектов, повысим эффективность взаимодействия министерства и подведомственных организаций, участвующих в проектировании, строительстве и эксплуатации дорог и сооружений», — заявил Артем Чукин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан.

Дорожная карта внедрения BIM-технологий была создана «Крок» по итогам обследования и анализа организационно-технологических процессов и ИТ-инфраструктуры министерства. На создание документа с описанием более 10 модулей решения (с указанием техтребований к функциональности, интеграционным возможностям, защите информации и пр.), а также этапности их внедрения и рекомендаций по использованию ушло всего около 1 месяца.

«Сейчас многие организации работают лишь с отдельными BIM-инструментами, без полноценного использования технологии. Комплексный подход к внедрению BIM позволит республике Татарстан стать первым субъектом РФ, работающим по BIM-методологии, — отметила Анна Завтур, директор по развитию бизнеса, заместитель директора департамента информационных технологий «Крок». — В основу созданной концептуальной модели легли как мировые практики и межгосударственные стандарты, так и 10-летний опыт “Крок” в области автоматизации процессов управления дорожным строительством. В частности, полученный за годы работы с Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ».

По информации компании, реализованный проект — не первый опыт сотрудничества «Крок» с Минтрансом РТ. Так, организации ведут совместную деятельность по популяризации BIM-технологий в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ). Кроме того, для Минтранса РТ был реализован пилотный проект по визуализации дорожной развязки (на примере Зеленодольской) с целью ускорения процессов согласования проекта и поиска инвесторов.