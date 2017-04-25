«Компьюлинк» будет применять решения Solar Security в своих проектах

Группа компаний «Компьюлинк» и разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информационной безопасностью Solar Security подписали договор о сотрудничестве. Партнерство предполагает возможность использования системным интегратором продуктов Solar Security при выполнении проектов как для государственных структур, так и для коммерческих заказчиков. Об этом CNews сообщили в Solar Security.

Деятельность Solar Security по разработке технологий и сервисов в области защиты информации и целевого мониторинга насчитывает более 20 лет. Компания обладает опытом создания новых классов продуктов на российском рынке ИБ: отечественной DLP-системы, оригинального решения класса Security Intelligence, сканера кода, способного проверять уровень защищенности приложений без доступа к их исходному коду, и др.

«В активе ГК “Компьюлинк” — множество успешно реализованных проектов в сегменте информационной безопасности. Мы рады, что список наших партнеров в этой области пополнился компанией Solar Security, которая благодаря собственным разработкам поможет нам формировать наиболее выгодные предложения для решения критически важных задач заказчиков», — отметила Александра Сычева, и.о. директора по маркетингу, PR и рекламе ГК «Компьюлинк».

«ГК “Компьюлинк” работает на российском рынке системной интеграции почти четверть века и за это время компания завоевала репутацию опытного партнера, способного успешно реализовывать сложные проекты. Поэтому мы можем доверить им наших заказчиков и не сомневаться в том, что итоговый результат будет отличным», — заявил Денис Назаренко, руководитель отдела по работе с партнерами компании Solar Security.

Совместно компании планируют достигнуть высоких показателей продаж систем Solar Security и расширить экспертизу в области предоставления решений для защиты информации и услуг мониторинга.