Solar Security будет продвигать продукты на новых рынках вместе с TerraLink

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, подписала партнерское соглашение с компанией TerraLink, интегратором в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в Solar Security.

TerraLink — международная компания, активно работающая на рынках в России, Казахстане, Израиле, США, Канаде и ОАЭ. TerraLink специализируется на проектах в коммерческом, финансовом, нефтегазовом и государственном секторе.

«Solar Security постоянно расширяет партнерскую сеть и недавно начала продвижение в странах СНГ. Мы уверены, что опыт TerraLink и понимание потребностей заказчиков станут залогом успеха наших первых шагов на новых рынках», — прокомментировал соглашение Денис Назаренко, руководитель отдела по работе с партнёрами компании Solar Security.

В соответствии с партнерским соглашением, TerraLink в Казахстане планирует включить в свое портфолио всю линейку продуктов и сервисов Solar Security: DLP-систему Solar Dozor, сканер кода Solar inCode, IdM-решение Solar inRights и коммерческий ситуационный центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

«Решения Solar Security давно зарекомендовали себя на российском рынке, их использует более трети компаний из топ-100 российского бизнеса. Однако в Казахстане и странах СНГ они пока представлены очень мало, — отметил Алексей Михайлов, директор по развитию направления по безопасности данных компании TerraLink. — Мы уверены, что системная работа позволит обеспечить широкое внедрение продуктов и сервисов Solar Security и поднять уровень защищенности наших заказчиков».