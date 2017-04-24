«РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») объявил о поставке оборудования и выполнении строительно-монтажных работ по организации серверного помещения в рамках проекта модернизации ИТ-инфраструктуры завода «Салют» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).

Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был признан победителем, состоялся в конце прошлого года. Проект модернизации ИТ-инфраструктуры «Салюта» рассчитан на три этапа и завершится в 2018 г.

В результате на предприятии будет построен и оснащен современный ЦОД. В рамках первого этапа помимо поставки оборудования, необходимого для оснащения инженерной инфраструктуры дата-центра, были выполнены работы по созданию системы вентиляции, электроснабжения и кондиционирования ЦОД. Все работы производились без прекращения производственного процесса. В рамках второго и третьего этапов модернизации ЦОДа предприятию будут поставлены комплекты СХД, серверы и коммутаторы.

«По оценкам наших экспертов, ежегодно потребности Ростеха в информационных мощностях возрастают на 20%, - сказал генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. - Мы намерены и далее повышать технологический уровень госкорпорации, модернизируя и централизуя ИТ-инфраструктуру, наращивая объемы информационных мощностей предприятий, создающих условия для совершенствования бизнес-процессов и выполнения самых амбициозных целей».

«Салют» - старейшее отечественное промышленное предприятие, специализирующееся на разработках в области двигателестроительной и газотурбинной техники.