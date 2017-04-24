R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков с ФНП

Компания R-Style Softlab представила модуль для обмена данными банков с Федеральной нотариальной палатой (ФНП) — «RS-Connect. Обмен с ФНП». Новое ИТ-решение позволит кредитным учреждениям автоматизировать процессы хранения и отправки в ФНП уведомлений о залоге движимого имущества, сообщили CNews в R-Style Softlab.

Согласно основам законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-1 от 11.02.1993 года и ФЗ № 391 от 29.12.2015 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» финансовые организации могут отправлять в Федеральную нотариальную палату информацию о заключенных с физическими и юридическими лицами договорах на залог движимого имущества с целью регистрации такого вида сведений. В дальнейшем банки обязаны информировать ФНП обо всех изменениях, вносимых в соглашения, а также о прекращении их действия. С помощью «RS-Connect. Обмен с ФНП» банки смогут в минимальные сроки передавать в ФНП уведомления о возникновении, изменении или исключении сведений о залоге движимого имущества, подчеркнули в R-Style Softlab.

По словам разработчиков, решение представляет собой самостоятельный продукт, который может легко интегрироваться с любой автоматизированной банковской системой посредством веб-сервисов (онлайн) или файлового обмена (оффлайн). Для интеграции с АБС от компании R-Style Softlab — RS-Bank V.6 и RS-Bank v.5.5 — в модуле предусмотрены встроенные сервисы.

«Автоматизация электронного взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой позволит кредитным учреждениям значительно упростить процесс передачи в эту организацию уведомлений о залоге движимого имущества, — считает Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — В будущем мы планируем реализовать в нашем решении функциональность отправки запросов и получения ответов от ФНП о наличии или отсутствии информации о конкретном имуществе в едином реестре залогов.