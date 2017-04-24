Робот Promobot окажет помощь пожилым людям в центрах социального обслуживания

Специально разработанный социальный робот HelpBot24 поможет пожилым людям при обращении за социальной помощью в центрах социального обслуживания, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, сообщили CNews в компании Promobot.

На сегодняшний день существует огромное количество программ поддержки и помощи пожилым людям, однако ориентироваться в положенных льготах и доступных сервисах сложно, отметили в компании. Социальный робот поколения Promobot V3 снимет нагрузку с сотрудников ТЦСО по оказанию консультаций и подбору индивидуальных программ всем, кто обращается в данные центры.

«Кнопка Жизни» — это первый интегратор платформы Promobot в бизнес-кейс, который знаменует смену концепции взаимодействия компании с рынком. Promobot третьей версии поставляется как универсальная бизнес-платформа, на основе которой интеграторы могут написать весь необходимый софт, учитывая специфику своей сферы.

«Сейчас мы планируем работать с рынком именно через таких узких интеграторов, как “Кнопка Жизни”. У них большой опыт и наработки в своей сфере, они общаются с заказчиками напрямую, понимают их реальные потребности. Поэтому интеграторы могут сами разработать необходимое им программное обеспечение на базе SDK Promobot, такое как решение HelpBot24», — отметил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

«Кнопка Жизни» производит носимые устройства с кнопкой SOS и оказывает услуги по вызову экстренной помощи в сложных ситуациях. Компания работает на рынке с 2011 г. и обладает огромным опытом работы с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

«Для нас проект HelpBot24 — это возможность применить накопленный опыт коммуникаций и помощи пожилым людям в новой для наc нише. При этом направление робототехники — очень логичное направление развития нашей компании, так как мы являемся опытными разработчиками и производителями носимой электроники и программного обеспечения», — заявил генеральный директор компании «Кнопка Жизни» Денис Разнометов.