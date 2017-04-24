«Раменский приборостроительный завод» с помощью «Фронтстеп СНГ» перешел на новую версию Infor CloudSuite Industrial

«Раменский приборостроительный завод» и компания «Фронтстеп СНГ» завершили проект по переводу завода на новую версию ERP-системы Infor CloudSuite Industrial (ранее SyteLine). Об этом CNew сообщили во «Фронтстеп СНГ».

Сегодня РПЗ специализируется на производстве, ремонте и обеспечении потребителей высокотехнологичными пилотажно-навигационными приборами, системами и комплексами мирового класса, а также изделиями для космических аппаратов и cухопутной военной техники. На предприятии представлен полный цикл изготовления изделий, от НИОКР, производства и до сборки конечной продукции. Номенклатура производимых изделий насчитывает около 70 тыс. позиций, цикл изготовления изделий — до года.

С 2008 г. на предприятии в качестве корпоративной системы управления функционирует ERP-система Infor CloudSuite Industrial, поддерживающая работу основных бизнес-процессов: учет хода производства, управление закупками, управление запасами, управление продажами. В рамках многолетнего сотрудничества с «Раменский приборостроительный завод» «Фронтстеп СНГ» обеспечивает комплексную поддержку системы управления производственными процессами завода.

Как рассказал заместитель генерального директора по информационным технологиям РПЗ Евгений Сапрунов, в начале 2016 г. ИТ-дирекцией предприятия было принято решение реализовать проект перехода на новую версию для достижения следующих целей: расширить функциональные возможности системы в части интеграции с 1С; получить возможность дальнейшего развития ИТ-системы завода по следующим направлениям — пооперационный учет хода производства с использованием технологий штрих-кодирования, управление фактической себестоимостью, управление качеством и т.д.; оптимизировать архитектуру решения, процедуру поставки обновлений, получить возможность работы с улучшенными средствами разработки; перейти на поддержку новых SQL-серверов и Windows 2008 с целью дальнейшего увеличения производительности системы.

«Проект был осуществлен за 6 месяцев и, кроме технического перевода системы на новую версию, был осуществлен перенос специфики работы предприятия, которая была отражена в модификациях системы Infor SyteLine», — добавил Сапрунов.

По информации «Фронтстеп», компания выполняет подобные проекты по четко отработанной процедуре, обеспечивающей внедрение в минимальные сроки и включающей следующие этапы: аудит модификаций, выполненных в предыдущей версии ERP, что позволяет совместно оценить необходимость переноса тех или иных модификаций; разворачивание тестовой конфигурации новой версии ПО у исполнителя, разработка на ее базе инструментов переноса, тестирование их работы с дальнейшим переносом модификаций, выполненных в предыдущей версии ERP; разворачивание тестовой конфигурации новой версии ПО с модификациями на серверах заказчика; подготовка к запуску новой версии ERP — включает в себя разворачивание рабочей базы, перенос начальных данных из старой версии и комплексное нагрузочное тестирование; настройка рабочих мест и обучение конечных пользователей в ходе запуска Infor CloudSuite Industrial в опытно-промышленную эксплуатацию. В рамках информационной поддержки эксперты «Фронтстеп» проводят обучение сотрудников заказчика работе в новой версии системы, а также предоставляют всю необходимую документацию и инструкции.

Таким образом, в результате перехода на версию Infor CloudSuite Industrial на «Раменском приборостроительном заводе» функционирует ERP-система, поддерживающая учет хода производства, управление закупками, управление запасами, управление продажами и другие процессы, но на более высоком качественном уровне за счет расширенной функциональности новой версии, указали в компании.

Как заявил генеральный директор «Фронтстеп СНГ» (Frontstep CIS) Владимир Мусин, «решение о переходе на новую версию ERP Infor CloudSuite Industrial способствует сохранению материальных и интеллектуальных инвестиций в уже существующую ИТ-инфраструктуру предприятия и оптимизации затрат на ее развитие, повышая общую эффективность ИТ-ландшафта».