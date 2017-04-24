«Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016

«Облакотека» объявила о запуске новой услуги «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016», которая будет интересна ИТ-подразделениям компаний, модернизирующим и/или виртуализирующим ИТ-инфраструктуру, а также финансовым отделам, которые смогут перевести существенные капитальные затраты в операционные.

Услуга «Частное облако на платформе Lenovo и Windows Server 2016» представляет собой организацию «под ключ» платформы виртуализации Windows Server 2016, полностью предоставленной под задачи клиента. Предусматривается как вариант традиционного размещения в ЦОДе клиента, так и удаленно в ЦОДе «Облакотеки» на условиях помесячной оплаты без капитальных затрат. Во втором случае компания может обеспечить построение отказоустойчивого канала связи между основной ИТ-инфраструктурой клиента и частным облаком.

Гиперконвергентная архитектура, построенная на базе оборудования Lenovo, одобрена Microsoft для развертывания платформы виртуализации на Windows Server 2016. Решение позволяет минимизировать используемое оборудование за счет отсутствия в нем СХД, что уменьшает стоимость, количество управляемых объектов и точек отказа. В течение срока действия проекта возможно увеличение числа и производительности узлов виртуализации, а также объема и производительности систем хранения. Помимо настройки непосредственно платформы виртуализации на Windows Server 2016, предусматривается настройка инфраструктурных сервисов на базе Windows Azure Pack / Microsoft System Center для управления платформой.

Управление и использование частного облака полностью передается ИТ-подразделению клиента. В течение всего срока проекта Облакотека осуществляет консультации по вопросам эксплуатации.

Расширенная техническая поддержка может содержать внедрение и сопровождение систем контроля качества платформы, таких как System Center Operation Manager, Data Protection Manager, а также работы, связанные с эксплуатацией и масштабированием платформы.

При необходимости осуществления учета потребления ресурсов частного облака подразделениями/структурами клиента Облакотека предоставляет сервис биллинговой системы, которая может быть интегрирована с учетной системой клиента (1С).

Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», сказал: «Облакотека накопила существенный опыт создания и эксплуатации облачных решений на платформе Hyper-V корпорации Microsoft и готова поделиться им при построении клиентами собственных частных облаков. Облакотека ― прогрессивный ИТ-сервис, который в силу своей специфики должен идти в ногу с тенденциями или даже на шаг впереди. Именно поэтому мы всегда стараемся как можно оперативнее предлагать нашим партнерам и клиентам удобные решения, которые значительно улучшают работу и качество нашего сервиса».