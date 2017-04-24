NEC выводит возможности кинематографа на новый уровень

NEC Display Solutions объявила о начале продаж в России нового флагманского кинопроектора NC3540LS с волоконно-оптическим лазерным источником света IPG Photonics. Как рассказали CNews в компании, новый проектор NC3540LS с расширенным цветовым пространством (Rec 2020) обеспечивает яркость 35000 люмен, улучшенный цветовой охват и четкость лазерного света RGB, а также детальное изображение благодаря разрешению 4K (4096 x 2160).

Лазерный проектор NC3540LS воплощает новейшие достижения в технологии лазерных источников света для киноиндустрии. Операторы кинозалов получат преимущества благодаря новому уровню качества изображения, высокой надежности оборудования и эксплуатации, не требующей обслуживания. За счет использования новейших технологий и увеличенного сроку службы, проектор NC3540LS, не требующий замены лампы, обеспечивает длительную и надежную работу и готовность к будущим инновациям.

Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер линейки продуктов крупноформатных проекторов в NEC Display Solutions Europe, отметил: «Самый существенный элемент в бизнес-модели кинотеатра - это отличный визуальный опыт для киноманов и максимальное время полезной работы проектора при минимальном времени простоя. Благодаря отсутствию фрагментации создаваемого RGB-лазером изображения и разрешению 4K, кинопроектор NC3540LS обеспечивает захватывающий кинематографический опыт, позволяя получить детализированные и яркие изображения даже при демонстрации 3D-фильмов. Кроме того, технология лазерного источника света гарантирует высокую надежность кинопроектора NC3540LS и его безотказную работу. Такой источник обеспечивает сокращение простоев, стабильное, бесперебойное функционирование и, как следствие, значительно снижает затраты на техническое обслуживание».

В дополнение к этим преимуществам, проектор NC3540LS предлагает максимальную гибкость для индивидуальных решений. Передняя часть проектора подключается с помощью волоконно-оптического кабеля к источнику света, предоставляя кинотеатрам возможность устанавливать головную часть проектора отдельно от остальной системы, снижая шум вентилятора. Кроме того, проектор имеет очень высокий уровень яркости, изменяемый от 30 до 100%, а также поддерживает возможность стекирования для удвоения яркости. Это делает проектор идеальным вариантом для получения ярких изображений для 2D- и 3D-фильмов при различных размерах экрана. Кроме того, проектор также оснащен широким спектром возможностей подключения.

Проектор NC3540LS - это премиальное решение для больших и специальных киноэкранов, тематических парков, проката и постановочных площадок, виртуальной реальности и промышленного дизайна.